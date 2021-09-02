推「熊好券」遭批自打臉 黃珊珊：北市預算沒大到通膨

行政院規劃發5000元振興券，地方政府紛紛祭出加碼，台北市長柯文哲也宣布推出「熊好券」加碼方案，但先前柯才批加碼只為討好選民，反造成通貨膨脹，被外界質疑是打臉自己。副市長黃珊珊今受訪時回應，台北市的預算沒有大到造成通貨膨脹，說「我們也可以直接把錢給商家，但這樣沒辦法帶動市民參與」。

各地方政府推出加碼方案，柯文哲曾說「每個地方政府都要討好人民為了選票，他只管這次選票也不管下次的，所以就會出現通貨膨脹再加薪的現象，這也是沒辦法的事情」，遭外界批評自打臉。

黃珊珊表示，台北市的預算沒有大到造成通貨膨脹，中央跟台北市預算天差地遠，所以還是會搭配5000元振興券，以數位轉型為目標，針對疫情期間困難行業振興。

黃珊珊說「市府也可以直接把錢給商家，但這樣沒辦法帶動市民參與」，因此採用抽酷碰券的方式，讓民眾去餐飲、旅宿、運動、藝文等產業消費。