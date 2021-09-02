金山小編案監院要求議處 新北仍待開會討論

新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死，監察院8月要求新北市政府議處相關失職人員，但新北市府今天表示，仍待邀相關單位討論，開會時間未定。

監察院8月18日通過監察委員提案，針對金山區公所未善盡雇主職業安全防護義務，糾正金山區公所，要求市府議處相關失職人員。

時代力量新北市黨部上午舉行記者會，要求市府議處相關失職人員，儘速提懲處名單；公開市府各單位約僱人員數量及業務範圍；建立長期制度以保障公部門約僱人員權益；落實公部門勞動檢查，資料上網公開。

時代力量籍立法委員王婉諭會中表示，市府勞檢未落實，間接導致猝死，把關機制應更落實，勞檢資料公開上網；公部門約僱人員被濫用問題短時間不易解決，但不代表可不試著尋求解方，敷衍了事，讓悲劇再發生。

新北市府民政局長柯慶忠接受中央社記者訪問表示，已收到公文，涉及公所、人事及制度等不同層面，不只是民政，會虛心檢討、慎重面對糾正案，力求改善。

記者追問何時開會？柯慶忠說，仍在邀其他局處，還沒確切日期。

至於金山區長廖武輝是否自請處分，廖武輝告訴中央社記者，事件是他去年上任約1個月後發生，未參與前面人事任用部分，但這應配合整體，非一個人的事，還包括前後任區長、制度面等。