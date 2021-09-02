快訊

超強變種株Mu恐侵台 陳時中喊話：沉住氣

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

金山小編案監院要求議處 新北仍待開會討論

中央社 / 新北2日電

新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死，監察院8月要求新北市政府議處相關失職人員，但新北市府今天表示，仍待邀相關單位討論，開會時間未定。

監察院8月18日通過監察委員提案，針對金山區公所未善盡雇主職業安全防護義務，糾正金山區公所，要求市府議處相關失職人員。

時代力量新北市黨部上午舉行記者會，要求市府議處相關失職人員，儘速提懲處名單；公開市府各單位約僱人員數量及業務範圍；建立長期制度以保障公部門約僱人員權益；落實公部門勞動檢查，資料上網公開。

時代力量籍立法委員王婉諭會中表示，市府勞檢未落實，間接導致猝死，把關機制應更落實，勞檢資料公開上網；公部門約僱人員被濫用問題短時間不易解決，但不代表可不試著尋求解方，敷衍了事，讓悲劇再發生。

新北市府民政局長柯慶忠接受中央社記者訪問表示，已收到公文，涉及公所、人事及制度等不同層面，不只是民政，會虛心檢討、慎重面對糾正案，力求改善。

記者追問何時開會？柯慶忠說，仍在邀其他局處，還沒確切日期。

至於金山區長廖武輝是否自請處分，廖武輝告訴中央社記者，事件是他去年上任約1個月後發生，未參與前面人事任用部分，但這應配合整體，非一個人的事，還包括前後任區長、制度面等。

金山 時代力量

延伸閱讀

金山甘藷王競賽 甜度冠軍12.5度如同西瓜

金山運動休閒廣場開放 採分項預約登記制

金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月 明開放網路報名

北海岸無監理站 金山爭取在地考照 24日起報名

相關新聞

金山小編過勞猝死滿1年 時力要求市府提出懲處名單

新北市金山小編陳嘉緯在2020年8月4日因過勞逝世，監察院在上個月提出調查報告，認定金山區公所未善盡各者職業安全防護義務...

北市導盲片成路障 王欣儀批：這是給視障朋友回家的路？

台北市議員王欣儀前天接獲市民陳情，台北市信義安和捷運站1號出口前，發現人行道上的導盲貼片已脫落，呈現不規則散落狀，視障朋...

影／笑氣直送摩鐵 新北環保局與警查獲民宅私藏57支

全國疫情趨緩警戒降級，為防堵不法份子趁此時機販售笑氣營利，新北環保局與新北市刑大日前在五股區一處民宅，查獲謝姓男子非法私...

推「熊好券」遭批自打臉 黃珊珊：北市預算沒大到通膨

行政院規劃發5000元振興券，地方政府紛紛祭出加碼，台北市長柯文哲也宣布推出「熊好券」加碼方案，但先前柯才批加碼只為討好...

汐止貨櫃高架橋下空間闢停車場 9月起收費 不再自由停

新北市汐止區鄰近台鐵五堵車站，大同路3段的五堵貨櫃專用道高架橋空間，已由市府交通局闢建成平面停車場，9月1日起收費開放停...

新北「參與式預算」線上徵件 前3創意案有10萬執行費

民眾受新冠肺炎疫情影響，改變閱讀習慣，新北市立圖書館今年的參與式預算以「圖書館ONLINE」為主題，採線上徵件的方式，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。