影／笑氣直送摩鐵 新北環保局與警查獲民宅私藏57支

全國疫情趨緩警戒降級，為防堵不法份子趁此時機販售笑氣營利，新北環保局與新北市刑大日前在五股區一處民宅，查獲謝姓男子非法私藏57支笑氣鋼瓶，依違反毒性及關注化學物質管理法，依法可裁罰最少3萬元、最高30萬元罰鍰。

新北市環保局獲悉疫情期間仍有不法業者透過網路或社群網站非法販售笑氣，提供年輕人開趴助興，環保局與新北市刑大偵三隊毒緝中心共組專案小組，經專案小組過濾並分析資料，鎖定新北市五股區一處住宅區民宅，並經常使用租賃車輛載運笑氣鋼瓶前往汽車旅館等地點，日前前往執行聯合稽查。

環保局人員與警方查獲23歲謝姓男子在住宅陽臺堆放大量待出貨及使用完畢鋼瓶，經清點數量共有45支，警方並在其汽車車廂內又發現12支鋼瓶，警詢後將謝男依涉嫌違反毒性及關注化學物質管理法移送主管機關裁處，依法最重可處30萬元罰鍰。

警方指出，笑氣在去年10月由中央公告納管迄今，新北市已查獲違規使用及販賣笑氣案件為69件，共裁罰96人，除吸食、販賣笑氣行為可依法處3萬元以上，30萬元以下罰鍰外，如有致人於死或受重傷，最重將可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。