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北市動物之家新址鄰近動物園挨批 黃珊珊：仍在選址中

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府今天舉辦「動物保護月」啟動儀式，邀請寵物家家到現場；黃珊珊被問及動物之家選址爭議時，表示絕對不會影響到野生動物。記者鍾維軒／攝影
台北市政府今天舉辦「動物保護月」啟動儀式，邀請寵物家家到現場；黃珊珊被問及動物之家選址爭議時，表示絕對不會影響到野生動物。記者鍾維軒／攝影

北市議員5月時曾要求動保處不得擅自縮小動物收容坪數，處長宋念潔允諾追加預算，卻遭副市長黃珊珊罵「拿議會施壓市府」，現在北市府又認為預算過高，日前宣布緩建動物之家主體工程，還傳出覓得台北市立動物園附近做為新址，挨批會有動物共同傳染病。對此，黃珊珊今受訪時說，目前還在選址，不會影響到野生動物，11月就會遷入中繼動物之家。

台北市長柯文哲日前宣布，因營造物價及廢棄物處理費飆漲，使動物之家主體工程的預算從5億多暴增至8億多元，因此決定緩建並另外擇址。而相中新址又鄰近木柵動物園，北市議員楊靜宇直批不恰當，共同傳染病恐威脅動物園防疫安全，沒有任何國家會將收容所建在動物園附近。

黃珊珊回應，這部分有跟動物園討論，目前為止還在選址，也已經看過2、3個地方了，會請專家和相關人員處理，原則上不會影響到野生動物。

黃珊珊說，動物之家緩建是希望能夠把經費用在動物身上，原來預算擴充部分幾乎都是垃圾處理費，「2億多這部分應該還是要用在動物上，緩建和換址是比較好的選擇」，目前還在做初步評估，今年會盡快找到適合地方興建。

黃珊珊表示，新的動物之家除了收容空間外，當時設計的生命教育等相關空間都希望能容納進去。黃珊珊坦言，若確定要換址還得重新設計，需要花一點時間，但中繼動物之家快要完工，可以把動物移過去，收容量不會受影響，讓動物救援隊備援，萬一有緊急狀況也可以使用，預計11月底就會進駐。

動物之家 黃珊珊 動物園

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