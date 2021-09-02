金山小編過勞猝死滿1年 時力要求市府提出懲處名單

新北市金山小編陳嘉緯在2020年8月4日因過勞逝世，監察院在上個月提出調查報告，認定金山區公所未善盡各者職業安全防護義務，要求市府懲處相關人員。時代力量新北市黨部今開記者會，要求新北市府盡速提出懲處名單、公開約僱人員數量及業務範圍、落實勞檢並將資料上網公開。

新北市民政局長柯慶忠表示，市府虛心接受監察院的調查結果，不過此案涉及到跨局處，有勞檢、市府及區公所等單位，一切都須慎重處理，會召開相關會議來討論事件，也會針對相關人員、事件做出適當的處理。

陳嘉緯在金山區公所任職2年8個月，因為超時工作，權小責大，業務量過重，最後因公猝死；他在猝死前1個月加班時數超過100小時，發病前6個月每月平均加班時數均超過80小時。時代力量今召開記者會，包括立委王婉瑜、新北黨部副執行長彭盛韶、陳姳臻與新莊區主任吳香君及「公務革新力量聯盟」理事長何昀峯皆到場出席。

王婉諭表示，市府應正視問題，做出改革，包括議處相關失職人員、公開各單位約僱人員運用狀況、建立長期制度及保障約僱人員權益、落實公部門勞檢，並將資料公開上網，做好把關機制。

王婉諭指出，公部門約僱人員遭濫用情形在短時間內不易解決，但不代表能不尋求解方，敷衍了事，否則悲劇恐會再度發生，市民需要的不只是道歉、補償，最重要的是提出相關對策解決問題。

彭盛韶表示，陳嘉偉已經過世一年，但至今天市府仍未提出相關懲處名單；認為新北市長侯友宜的說法及做法都看不出來有改善新北市勞動部門的決心。

吳香君指出，根據國際勞工組織相關公約定義，公務人員也是勞工，政府不能把「服務人民」無限上綱到超越個人身體健康，陳嘉緯不但沒享受到公務人員福利，還要單月加班124小時，實在過於離譜。

陳姳臻認為，市府要讓外界安心，最直接的方法就是公開各單位約僱人員的數據，比照台北市將各單位約僱人員人數、業務範圍公布上網，資料透明將有助於約聘僱職場的揭露，避免出現一人多職務的代理情形。

何昀峯說，從陳嘉緯偉事件可以看見市府過度忽略人力成本、時間成本，若金山區公所人力有限，便不應要求他們自己承擔媒體經營業務；若沒有明確將核心業務與次要業務區分，變會使公務員業務遭添加，如此一來，可能不只小編有過勞問題，恐怕是整個組織都有過勞問題。

民政局指出，未來會將要求各區公所檢視同仁業務負荷與工時合理性，並落實業務分工，確實保障同仁勞動權益，避免類似案件再發生。