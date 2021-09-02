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新北「參與式預算」線上徵件 前3創意案有10萬執行費

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立圖書館今年的參與式預算以「圖書館ONLINE」為主題，採線上徵件的方式，募集「防疫新生活」線上閱讀提案。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館今年的參與式預算以「圖書館ONLINE」為主題，採線上徵件的方式，募集「防疫新生活」線上閱讀提案。圖／新北市立圖書館提供

民眾受新冠肺炎疫情影響，改變閱讀習慣，新北市立圖書館今年的參與式預算以「圖書館ONLINE」為主題，採線上徵件的方式，希望可以募集最特別、最有創意的「防疫新生活」線上閱讀提案，首度用線上投票的方式，讓民眾不用出門便能參與公共政策。最佳3件提案將可由圖書館協助執行，讓好點子被看見。

新北市立圖書館館長王錦華表示，疫情期間，新北市立圖書館特別推出的「新北E書房」網站，提供豐富、多元的數位學習與閱讀服務，深受民眾喜愛。

今年參與式預算以「圖書館ONLINE」為主題，推出線上閱讀活動徵件，民眾可以邀請自己喜愛的作家於線上社群活動，聊新書；也可以自己辦線上書展，一解書癮。另外，也首次結合「新北市政府公民參與網路投票系統」線上投票服務，讓民眾不用出門也能參與公共政策。

王錦華表示，即日起至9月30日止展開網路徵件，提案收件全面以線上方式進行，不限年齡，個人或團隊均可參加，民眾可先至新北市立圖書館官網下載提案表，並以電子郵件或郵寄方式進行收件。圖書館將於10月份舉辦線上提案說明會，11月進行民眾線上投票。得票最高的前3名，每案將有10萬元的執行費用，詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

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