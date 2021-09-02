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議員質疑高虹安實習市政不當 北市府：民代請益

中央社 / 台北2日電

北市柯文哲證實，民眾黨立委高虹安日前到北市府拜訪。北市議員簡舒培今天說，柯文哲利用資源讓高虹安實習，若洩漏市政機密誰負責，柯文哲把北市府當民眾黨產。

台北市政府發言人陳智菡對此表示，高虹安向市長柯文哲請益，希望就中央民代立場，了解地方政府政策與人民需求，高虹安未使用北市資源，豈有濫用市政資源、黨政不分之說。

媒體報導，民眾黨欽定高虹安參選新竹市長，為增加她的經驗，柯文哲特地安排在8月30日讓她到市府「實習」，從上午7時30分晨會開始，跟在柯文哲旁近距離觀摩市政處理。

柯文哲昨天回應，高虹安想知道地方政府如何運作，認為這樣對她在中央工作有幫助，8月30日確實有到北市府，是以朋友身分拜訪。

民進黨籍北市議員簡舒培今天接受媒體聯訪時說，柯文哲稱高虹安是以朋友身分來訪，所以只要市長朋友就能隨意進出台北市政府，甚至可參加晨會及重要市政議題討論與決策。

她指出，民眾黨派高虹安參選新竹市長和台北市有什麼關係，怎可利用台北市府資源幫高虹安實習、演練，若市長室會議討論市政機密被洩露，誰負責？

簡舒培表示，柯文哲把台北市政府當成民眾黨產，像北市府去年推出口罩販賣機測試階段未公開，高虹安卻能進資訊局先拍口罩機，並上網發布，事後都未被制止，民眾黨濫用台北市政府資源一再發生，根本毫無分際、不避諱。

北市 高虹安 柯文哲

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