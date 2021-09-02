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提前發禮金與北市有關？ 侯友宜：讓長輩快樂好生活
台北市敬老卡因疫情導致每月480點沒有用，疫情三級警戒期間換算近為1500元，台北社會局擬推動專案補償，台北市長柯文哲也強調北市府不會吃掉。新北今宣布續發重陽禮金，且最快9月底就能拿到，提前一個月宣布因此被認為是雙北在比拚。
新北市長侯友宜說，疫情舒緩以後最重要的如何趕快讓底層的經濟能夠復甦，重陽禮金提早開放，就是要長輩大家可以歡喜過快樂好生活。
侯友宜表示，長輩們拿到重陽禮金，跟政府的五倍券及新北市的加倍券、地方特惠券結合，可以去小吃店或是這些商圈買買小東西，讓自己在疫情的嚴峻底下可以犒賞自己一下、讓自己開心一下。
侯友宜也說，新北在發放地方特惠券以及用加倍券的方式來鼓勵，最重要的重點是擺在庶民經濟，擺在最底層的商圈、小吃店、旅館等等，這些才是重點目標。
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