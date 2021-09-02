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台北動物保護月起跑 市府盼提升友善毛孩意識

中央社 / 台北2日電

北市政府今天指出，即起至10月2日為台北動物保護月活動，內容有犬貓認養活動等。副市長黃珊珊說，今年整合局處推動系列活動盼可提升動保意識，並宣布每年9月為動保月。

北市府動物保護處上午舉辦記者會，黃珊珊、產業發展局長林崇傑等人出席。動保處表示，為提升動物友善城市理念，即日起至10月2日，啟動台北動物保護月系列活動。

系列活動有12日名模在動物之家認養活動、18日「動物友善空間毛起來購」發表會、25至26日有免費施打狂犬病疫苗活動、10月2日為紀念世界動物日活動。

黃珊珊致詞說，今年特別整合市府各局處及民間社團，舉辦一系列台北動物保護月活動，北市除有動物之家外，還有許多毛小孩飼主，希望透過系列活動，讓市民提升及認識動保觀念。

黃珊珊接受媒體採訪，記者提問動物之家改建選址是否考量台北市立動物園附近。對此，她指出，確實有考量，但目前選址地點約有2、3處，後續會請教專家相關議題，不會影響動物園內動物。

她表示，動物之家改建案暫緩是因考量原擴充預算為垃圾處理費，約新台幣2億元，此筆預算應該用在動物福利，今年會盡快找新地點。

黃珊珊說，動物之家改建會維持原需求，不只收容還有生命教育意義，動物之家若要換址需重新設計、討論，目前預定11月底可先遷進中繼之家，原址規劃給動物救援隊等備援。

黃珊珊被問及民眾黨立委高虹安日前到台北市政府「實習」1天的看法時表示，沒特別注意高虹安是否出席市府的晨會及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會前會。

動物之家 黃珊珊 北市

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