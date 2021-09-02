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持續改善大漢溪左岸自行車道 13日起封閉部分路段施工
為改善大漢溪左岸新海橋至大漢橋自行車道品質，新北水利局將進行車道拓寬工程，並從13日起至明年5月30日止封閉該段自行車道，呼籲民眾經過時提早改道。
水利局指出，大漢溪左岸自行車道，於新莊段塔寮坑溪至大漢橋間約1.2公里路段寬度不足2公尺，民眾騎乘時常有壓迫感，更可能在會車時發生危險，因此市府從去年起分階段爭取體育署前瞻基礎建設經費，並進行拓寬、加強夜間照明系統及安全欄杆等改善措施，大大提升原有自行車動線安全。
水利局說明，這次改善路段為新海橋下游段至大漢橋間，要將既有車道拓寬為4公尺，施工期間將封閉新海橋至三重環保公園間自行車道，時間從今年9月13日起至明年5月30日止，建議民眾提早改道。
水利局建議，民眾在大漢溪左岸自行車道騎乘時，若為三重往新莊方向，可由三重→重翠大橋→大漢右自行車道→新月橋→大漢左自行車道→新莊；若為新莊往三重方向，則可從新莊→新月橋→大漢右自行車道→重翠大橋→大漢左自行車道→三重。
水利局強調，市府持續改善大漢溪河濱自行車道，其中新海橋上游段至塔寮坑溪橋間約400公尺路段，已於今年3月間改善完成通車；新海橋下游段至大漢橋間則在今年再次爭取體育署前瞻經費，並獲1250萬補助用以改善大漢溪左岸自行車道最後一哩路。
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