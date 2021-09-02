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陶博館首辦線上陶藝課程 報名明開跑

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市鶯歌陶瓷博物館首次推出線上課程，給4到12歲的小朋友在家也能輕鬆學習做陶藝。圖／陶博館提供
新北市鶯歌陶瓷博物館首次推出線上課程，給4到12歲的小朋友在家也能輕鬆學習做陶藝。圖／陶博館提供

新北市鶯歌陶瓷博物館今年因應疫情，首次開辦線上陶藝課程「怪獸小陶師訓練營」，預計明天上午10時在官網開放報名，名額60位。館長吳秀慈表示，先前許多陶藝課程推出後都秒殺，有興趣的民眾要把握這次機會，體驗捏陶樂趣與完成作品的成就感。

這次線上課程針對4到12歲小朋友所辦，在本月25日、10月23日共2梯次各1小時課程，每梯次開放30人報名，報名費100元。

受疫情影響，陶博館表示，民眾不用舟車勞頓，在家裡透過視訊也能線上學習，特別提供宅配服務把上課要用到的材料如陶土、小木板、竹筷、海綿、繪畫色料等送到家，省去家長額外花時間準備。

課程主題將以「怪獸」包裝，透過專業老師引導，讓小孩發揮想像與創造力，製作黏土怪彩盤，如果想燒製成品，陶博館也有提供付費代燒服務。

報名時間將於明天上午10時在官網開跑，吳秀慈指出，線上陶藝課程讓家長和小朋友們共享居家玩陶做怪的時光，有興趣的民眾要把握參加機會，體驗捏陶樂趣及完成作品的成就感。活動詳期可上陶博館官網查詢。

陶藝 疫情

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