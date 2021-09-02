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整合動物政策、活動 北市訂9月為台北動物月

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府啟動9月「動物保護月」，將動物政策、活動整合。記者鍾維軒／攝影
北市府啟動9月「動物保護月」，將動物政策、活動整合。記者鍾維軒／攝影

北市政府動保處今天舉辦「2021台北動物保護月」記者會，將9月到10月份的動物相關活動結合，成為系列活動，延續動物保護及野生動物保育的精神。台北市副市長黃珊珊表示，這次將所有動物政策、活動整合，把世界動物日當作重要活動，希望台北所有的動物都能找到屬於自己的家。

黃珊珊說，台北市有好多動物，除了動物之家的浪浪外，還有上萬隻在家裡面的毛小孩，以及擁有非常完整的自然生態、野生動物。過去動物相關的活動都是各自舉辦，動物園辦動物園的、動保處辦動保處的、關渡自然公園辦關渡自然公園的活動，今年希望把所有的動物保護活動整合在一起。

黃珊珊表示，台北市9月份成立動物保護月，所有動物政策、活動都能夠整合在一起，世界動物日會成為北市的重要日子，台北市做為動物友善城市，幫助很多流浪動物，減少與人類的衝突，流浪動物都能找到自己的家，野生動物也能和人類和平共存。

黃珊珊提到，像是台北市立動物園的馬來貘寶寶要取名字，成為台北市民生活的一部分，不管是家裡動物、流浪動物、野生動物，牠們都存在台北，和市民和諧生活，此外，北市讓狗狗假日可以搭公車，各個行政區有狗狗運動公園，還有很多商圈友善商家能帶寵物吃飯、友善飯店帶動物住宿，就是希望所有動物能找到屬於自己的家。

動保處表示，台北動物保護月系列活動選定於9月開跑，其源由是取自台語發音與狗諧音的「9」，也因動物保護法訂定是源於狗的管理，且9月份亦涵蓋9月9日的「台灣狗節」、9月28日「世界狂犬病日」，最後將「世界動物日」納入本次系列活動。

動保處說，台北動物保護月分別為9月12日「浪愛前行」，由伊林名模歐斯卡在台北市動物之家推廣犬貓認養活動、9月18日「動物友善空間毛起來購」成果發表會，9月25至26日「萬箭齊發」活動現場有免費狂犬病疫苗施打，10月2日「世界動物日」紀念活動，將動物保護及野生動物保育的精神傳遞。

熊讚與狗狗「家家」互動。記者鍾維軒／攝影
熊讚與狗狗「家家」互動。記者鍾維軒／攝影

北市 黃珊珊 動物園

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