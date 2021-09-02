議員批幽靈餐廳環境不衛生 新北：有登記且已開罰

新北市議員張志豪指出，板南路有家幽靈餐廳出現食安問題，卻在新北食品登錄平台內，認為平台資訊不正確。新北衛生局指出，該家餐廳有食品業者登錄非幽靈餐廳，違反食安部分已開罰，會出現在新北食品登錄平台，是因為業者承包美食街櫃位，依規定要揭露食材。

張志豪指出，中和板南路的餐廳被多次踢爆食物品質不佳，且外送平台上所登錄地址也不是餐廳，他還發現有六家餐飲業登記在同一地址，經查詢食材登錄平台，竟然有該公司登錄資料，不過資訊與販售食物內容根本不同。

張志豪說，他到現場看到大門深鎖，還可清楚的聞到油煙味，代表現場正常運作中，防疫期間外送平台的需求大，但出現食安管制漏洞，應該確實查核食材登錄平台上店家外，也應針對外送平台上的店家稽查。

新北衛生局指出，該業者有公司登記並具食品業者登錄字號，不過今年2月起迄今共查核5次，針對其環境衛生不符食品良好衛生規範及販售飲品不符衛生標準部分，裁罰共計9萬元，也列為重點查核對象。

衛生局表示，該業者有承接美食街櫃位，是新北食安自治條例公告對象，應於食材登錄平台揭露食材資訊，但經查其揭露資訊尚未完整，已命其限期改正，屆期仍未改可開罰3000至10萬元，得按次處罰至改正為止。

衛生局說，該店家板南路是屬後門，前門是中山路，衛生局每年都會針對與美食外送平台合作的餐飲業者進行專案稽查，若接獲民眾檢舉也會啟動不定期查核。