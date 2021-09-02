比五倍券還早領到 新北9月底發重陽禮金

新北市長侯友宜今宣布新北銀髮俱樂部有條件開放，並訂定「銀髮俱樂部1.0-4.0恢復服務防疫管理指引」；另外今年重陽禮金持續發放，預計有64萬餘長輩受惠，將於9月24日匯入帳戶，比中央五倍券還要早拿到。

銀髮俱樂部、關懷據點等因為新冠肺炎疫情爆發，導致全數關閉，不少據點改以線上方式與長輩互動。不過新北已在8月24日起已有條件恢復服務，並訂定「銀髮俱樂部1.0-4.0恢復服務防疫管理指引」。

侯友宜表示，銀髮俱樂部的工作人員、志工，以及參與據點的「老大人」都需完成第1劑的疫苗接種，尚未接種或接種第1劑疫苗未滿14日者，要另外提供3日內抗原快篩或PCR篩檢的陰性證明，才能回來銀髮俱樂部參與活動。

侯友宜說，另依據中央疫防疫指引「活動空間每人應有2.25平方公尺」、「最高參與人數以50人為上限」，採事先預約制並配合實聯制，活動期間需遵守，避免肢體接觸、避免傳遞物品、避免共用器材、禁止室內外共餐。

另外今年因為新冠肺炎疫情衝擊各產業，中央預定10月初發行振興五倍券，新北則不受疫情影響，持續致贈重陽禮金，侯友宜說，今年大家更重視防疫，有9成長輩選擇以匯款方式領取重陽禮金，選擇現金者10月2日起發放。

侯友宜表示，新北65歲至79歲者每人1500元、80歲至89歲者每人2000元、90歲至99歲者5000元，而新北市100歲以上的百歲人瑞有810人，每人2萬元。