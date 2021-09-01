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加碼通貨膨脹？北市推「台北熊好券」 柯文哲：不得不應付

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲曾說，各地搶加碼恐會造成嚴重通膨，這是為搶選票，對於北市府也宣布加碼，對此，柯文哲回應，全世界都這樣做，不得不應付。圖／北市府提供
柯文哲曾說，各地搶加碼恐會造成嚴重通膨，這是為搶選票，對於北市府也宣布加碼，對此，柯文哲回應，全世界都這樣做，不得不應付。圖／北市府提供

行政院將發振興五倍券，台北市柯文哲曾說，各地搶加碼恐會造成嚴重通膨，這是為搶選票，對於北市府也宣布加碼「台北熊好券」，是否也是搶選票？柯文哲回應，世界上通膨最大壓力，應該還是來自美國的貨幣寬鬆政策，台灣的振興券與美國數字差很大，但全世界都這樣做，不得不應付。

柯文哲說，到現在為止，台北市政府用錢都相當有節制，尤其編列明年度預算，已經撐了到執政第八年，台北都沒有額外舉債，北市府是非常有財政紀律的團隊。

柯文哲也提到，未來中央振興券要怎麼使用，中央一定要提早跟市府講，因北市府要搭配Coopon使用，需要時間準備，包括網路開通？找零問題等，中央要有明確的規範，地方才有一定時間準備，這樣會做得比較好。

北市 柯文哲 通膨

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