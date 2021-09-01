北市編5.4億元預算推「熊好券」 待議會通過

台北市長柯文哲今天宣布，已編列5.4億元預算，將推出「台北熊好券」加碼振興。不過何時上路、如何使用等具體辦法，市府坦承，待議會通過預算後才能討論並宣布。

台北市政府今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上宣布將推出「台北熊好券」振興產業，分為價值新台幣1000元的住宿券「熊好住」以及各100元的饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」、市集券「熊好呷」共5種票券。

市府規劃，民眾須透過「台北通」APP登記意願優先順序後，才有機會抽中「台北熊好券」，且為了讓人人有獎，不會出現一人抽中5張的情況，至於5種券各別的數量、何時上路、如何結合振興五倍券等具體辦法仍要待議會通過追加預算後才能討論並宣布。

柯文哲說，目前台北通共有88萬人次下載數，政府在振興時要順便思考如何推動產業轉型，去年台北市就有38%長者用悠遊卡綁定三倍券，所以政府不要浪費任何一個危機，因為危機就是轉機。

柯文哲指出，針對有數位落差的長者，市府有另外一個計畫，因為疫情期間長者與身心障礙者使用敬老卡、愛心卡的次數下降，所以將計算應補貼多少錢回去，讓長者與身心障礙者直接靠卡就得到回饋，65歲以下民眾則鼓勵直接使用台北通。

柯文哲表示，市府已為「台北熊好券」編列5.4億元預算，將藉由控制每個券的數量分配不同行業的紓困金額，同時利用這個機會把無現金交易再往前推一步。

柯文哲日前曾說，各縣市胡亂加碼振興將引發通膨，如今也自行推出振興方案。柯文哲今天說明，通膨是來自於美國的貨幣寬鬆政策，當全世界都在振興，他不得不應付。

柯文哲強調，台北市用錢相當節制，明年是他執政第8年，至今都沒有舉債，台北市政府非常有財政紀律。