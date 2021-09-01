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新北推「不塑集點」 店家加碼優惠響應

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
環保局呼籲，自備環保杯不塑消費，一起當「不塑之客」。圖／新北市環保局提供
環保局呼籲，自備環保杯不塑消費，一起當「不塑之客」。圖／新北市環保局提供

為推廣不塑消費，新北環保局舉辦「夜市、市場作伙迺，不塑集點i環保」活動，民眾在期間內只要持環保購物袋或容器至「汐止觀光夜市」及「汐止秀豐市場」合作攤位消費，即可集點換購環保禮品，還有店家加碼為產品加量或送贈品。

環保局說明，為鼓勵「不塑消費」，推出「夜市、市場作伙迺，不塑集點i環保」活動，民眾從即日起至14日止，在「汐止觀光夜市」及「汐止秀豐市場」，只要自備購物袋、環保杯、環保容器或餐具至合作攤位消費，即可獲得1點，集滿2點即可兌換環保衛生紙1包。

環保局指出，各攤商也加入減塑行列，除民眾以環保方式消費集點外，更加碼推折價或加量優惠，像秀豐市場海鮮人家及明珠海鮮就給自備購物袋客人折價5元；汐止觀光夜市大嫂健康飲料店，以及汐止觀光夜市亂亂切攤商，也都分別給自備容器的顧客加量或送小菜等福利。

另外，在汐止觀光夜市及汐止秀豐市場，民眾若忘記自備購物袋，可以透過「reBAG袋袋相傳」環保袋回收箱自行取用，家中有多餘的塑膠袋或紙袋亦能放置回收箱內；其中汐止觀光夜市還設有公共洗滌區供民眾清洗容器。

環保局表示，夜市及傳統市場是最容易使用一次性產品的地方，新北從106年首創「不塑之客友善夜市」，陸續都有夜市加入，今年更加入了「汐止觀光夜市」，也期望未來有更多商家加入「不塑之客友善店家」行列，同時讓更多民眾關心和重視減塑及不塑的議題。

新北市環保局舉辦「夜市、市場作伙迺 不塑集點i環保」活動，自即日起至9月14日止。圖／新北市環保局提供
新北市環保局舉辦「夜市、市場作伙迺 不塑集點i環保」活動，自即日起至9月14日止。圖／新北市環保局提供
有攤商也加入減塑行列，民眾消費自備環保容器可享有折價或加量福利。圖／新北市環保局提供
有攤商也加入減塑行列，民眾消費自備環保容器可享有折價或加量福利。圖／新北市環保局提供

夜市 汐止

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