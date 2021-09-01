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新北社會宅包租代管 助青年弱勢便宜租屋

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北推出「社會住宅包租代管計畫」，協助一般民眾出租空屋，也讓青年、弱勢族群租到低於市價的房屋。圖／新北市地政局提供
新北推出「社會住宅包租代管計畫」，協助一般民眾出租空屋，也讓青年、弱勢族群租到低於市價的房屋。圖／新北市地政局提供

新北市2018年推出「社會住宅包租代管計畫」，協助房東將空屋出租給房客，前2期成功媒合2742戶，近期續辦第3期，計畫不只提供房東補助、稅務減免，還新增老屋換居及租金補貼整合包租代管，盼能促成利用更多閒置空屋，讓民眾能以低價租到好房。

中央喊出8年20萬戶社會住宅計畫，其中會興建社會住宅將12萬戶，另外8萬戶便是以包租代管等方式來完成。也就是由政府委託的民間業者來協助房東管理空屋，將房子出租給青年、弱勢族群。

新北市第3期社會住宅包租代管將委託「兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司」及「廿一世紀資產管理股份有限公司」等2家業者協助辦理，業者會免費提供專業出租管理服務名額。

屋主只要將空屋提供給業者即可獲得市價8、9折的租金，還能獲得房屋稅、地價稅、所得稅減免，以及修繕費、保險費、公證費補助；民眾則可以藉此租到較便宜的房屋，弱勢族群還能享有租金補助，最低可以5至7折租到房子，補助金額最高7200元。

屋主陳先生表示，自己名下有好幾間房，之前覺得租給別人很麻煩，除了得挑選房客的素質，還時不時要接房客電話，替他們解決問題，為省麻煩，之前乾脆將房子放著，但透過市府的包租代管計畫，他不再需要煩惱這些瑣事，還能有租金收入，對此相當滿意。

住客林先生說，自己是弱勢家庭，要養家糊口真的很辛苦，很高興能在新北的包租代管計畫下獲得補助，以市價7折租到不錯的房子，大幅減輕了家中的經濟壓力。

新北市城鄉局補充，第3期計畫將提高參與物件市價上限至3萬5000元，同時新增老屋換居，讓身障或是長者能夠出租自己住的房子，再由業者媒合入住有電梯的房屋，提供市民更好的居住環境。

社會住宅 房東

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