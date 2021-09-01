新北整合虛實藝文資源 開發新讀者與觀眾群

「新北市文化」季刊即日起線上出刊，透過數位瀏覽分享作家、圖文創作者、藝術家的生活方式。新北文化局今天說，將藝文資源虛實整合，以實體與線上雙軌，建構更多欣賞環境。

新北市府文化局長龔雅雯今天在市政會議提出「文化韌性城市」專案報告，她表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，藝文活動轉型線上舉行，也改變部分民眾參與的方式，出現觀眾的新觀賞行為模式。

文化局以近日出版的「新北市文化」季刊為例，除數量有限的紙本印刷刊物外，也以電子閱覽分享不同創作者的視角，感受城市激發的靈感，大家透過網路無遠弗屆，不必接觸實體雜誌，一樣可品味新北市的日常。

文化局說，在電子刊物中，圖文創作者王春子和藝術家廖建忠夫妻，遠離塵囂的生活空間。在疫情期間，居家防疫不出門，只要開窗戶就有自然風景激發創作靈感。

文化局說，作家高翊峰分享落腳在新店區的山居生活，定居郊山得以抽離工作狀態，習慣減法生活，疫情期間更可以自在簡單過日子。

在新北市安定下來的的香港詩人廖偉棠，住在林口區台地，因當地氣候多雲霧，引發創作靈感，表達他對故鄉香港的思念。

龔雅雯表示，疫情促使對思考未來藝文發展的方向與策略，除靜態刊物外，也推動博物館、藝文文化展演數位化，將跨域運用數位策展、戶外展演，促進藝文工作者、藝文產業跨界合作；以建構虛實整合的藝文欣賞環境，開發更多新觀眾。

對於藝文數位發展，教育局長張明文表示，將與文化局合作，推動師生人力、閱讀資源的整合。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，文化與觀光密不可分，將以多元旅遊平台，線上協助推廣藝文活動。

市長侯友宜以兒童藝術節、新北鼓藝節為例表示，這些傳統表演因應疫情轉換成數位、線上展演，整合虛實的體驗，讓表演者有不同的舞台，以不同的思維帶動新體驗，展現文化穿透的軟實力。