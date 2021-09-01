快訊

開學日卻無法讀書？建教生們的慘綠青春

上月才亂咬東奧女選手金牌惹議 日本名古屋市長今確診

高虹安入北市府「實習」一天 柯文哲：朋友都可來

中央社 / 台北1日電
民眾黨立委高虹安。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委高虹安。 圖／聯合報系資料照片

媒體報導，民眾黨立委高虹安日前到台北市政府「實習」一天。柯文哲今天證實，高虹安想了解地方政府如何運作，確實有來市府拜訪，立委來很正常，朋友身分都可以來。

媒體報導，民眾黨欽定高虹安參選新竹市長，為了增加她的經驗，柯文哲特地安排在8月30日讓她到市府「實習」，從早上7時30分的晨會開始，跟在柯文哲身邊近距離觀摩市政處理。

柯文哲今天下午在台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上被問及此事時表示，高虹安想知道地方政府如何運作，認為這樣對她在中央的工作會有幫助，因此8月30日確實有來拜訪。

媒體追問，高虹安是以什麼身分來拜訪？柯文哲說，朋友身分都可以來拜訪，說來是為了要參選台北市長，這想太多了，一個立委來拜訪、談事情很正常。

媒體繼續追問，是來談參選新竹市長？柯文哲笑著表示，還沒有談到那裡。

柯文哲 高虹安 北市

延伸閱讀

擬取消醫院免費PCR 柯文哲：疫情幾乎已消滅

嗆謝志偉稱BNT接力 柯文哲：他們棒掉地 老郭撿起跑

五倍券加碼出爐 柯文哲宣布「台北熊好券」5種數位券

開學首日 柯文哲：人流瞬間上升 要做好防疫

相關新聞

高虹安入北市府「實習」一天 柯文哲：朋友都可來

媒體報導，民眾黨立委高虹安日前到台北市政府「實習」一天。柯文哲今天證實，高虹安想了解地方政府如何運作，確實有來市府拜訪，...

五倍券加碼出爐 柯文哲宣布「台北熊好券」5種數位券

行政院五倍券方案，可望提前在中秋節開放預約。台北市長柯文哲今天也宣布，北市府振興五倍券加碼將推出「台北熊好券」，邀全台民...

彌補敬老卡使用低 柯文哲將推超商「一嗶就灌錢」

台北市長柯文哲宣布五倍券加碼方案，將於9月下旬推出「台北熊好券」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券等5種數位票...

新北藝文活動因疫情衝擊轉線上 觸擊率較往年倍增

受新冠肺炎疫情影響，藝文場館無法開放，新北市文化局長龔雅雯今在市政報告表示，除了將大型活動如新北兒童藝術節轉型線上，也整...

大稻埕首間女醫婦產科 福生堂醫院指定為古蹟

台北市文化局針對大同區「福生堂醫院」進行文化資產價值審議，由於福生堂是大稻埕最有名的產婦人科醫院，對台灣的性別與醫療研究...

新北市府整治中和國光街排水系統 解決淹水問題

新北市中和區國光街屬老舊社區，每逢豪雨就淹水，中和區公所人員發現，周邊排水溝蓋都被水泥路障覆蓋，嚴重影響排水功能。中和區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。