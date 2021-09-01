高虹安入北市府「實習」一天 柯文哲：朋友都可來
媒體報導，民眾黨立委高虹安日前到台北市政府「實習」一天。柯文哲今天證實，高虹安想了解地方政府如何運作，確實有來市府拜訪，立委來很正常，朋友身分都可以來。
媒體報導，民眾黨欽定高虹安參選新竹市長，為了增加她的經驗，柯文哲特地安排在8月30日讓她到市府「實習」，從早上7時30分的晨會開始，跟在柯文哲身邊近距離觀摩市政處理。
柯文哲今天下午在台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上被問及此事時表示，高虹安想知道地方政府如何運作，認為這樣對她在中央的工作會有幫助，因此8月30日確實有來拜訪。
媒體追問，高虹安是以什麼身分來拜訪？柯文哲說，朋友身分都可以來拜訪，說來是為了要參選台北市長，這想太多了，一個立委來拜訪、談事情很正常。
媒體繼續追問，是來談參選新竹市長？柯文哲笑著表示，還沒有談到那裡。
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