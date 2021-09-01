新北加碼製作育兒寶貝袋 讓家長觀察幼兒發展狀況

新北社會局使用「無名氏」善款製作2萬5000份能檢測早療需求的玩具組合「育兒寶貝袋」，贈送給新北新生兒的家長。社會局指出，今年再度利用善款加碼製作2萬8000份打造2.0版育兒寶貝袋，同樣贈送給新生兒的家長。

寶貝袋裡有玉米蔬果切切切、洗澡書、安全積木、軟皮球、手搖鈴、迴力小汽車等項目。社會局長張錦麗舉例，蔬果切切切、軟皮球都可以訓練幼兒的大小肌肉發展和抓握力；還有本工具指引及發展量表，讓家長觀察幼兒發展狀況。

張錦麗說，兒寶貝袋2.0版是經早療、特教、醫療等領域專家諮詢設計，不僅具有遊戲功能，也有檢測功能，如有發現與發展指標落差，可以盡速尋求專業醫師評估。

張錦麗指出，根據兒發中心統計，今年1到6月底，0歲到6歲兒童完成篩檢5萬1337人，其中異常的有1249人，比率為2.4%，經由篩檢、通報，才能把握黃金期，進行早期療育。

板橋戶政所主任盧碧蘭表示，凡是辦妥新生兒出生及戶籍登記，都會獻上寶貝袋賀禮；今有名陳媽媽剛好到場辦妥第一個兒子的出生登記，獲得這份禮物，打開袋中發現有許多玩具和指引，直說是最貼心的生日賀禮。