快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

新北加碼製作育兒寶貝袋 讓家長觀察幼兒發展狀況

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
板橋的陳媽媽（中）今辦妥新生兒登記，並領到育兒寶貝袋 。圖／新北社會局提供
板橋的陳媽媽（中）今辦妥新生兒登記，並領到育兒寶貝袋 。圖／新北社會局提供

新北社會局使用「無名氏」善款製作2萬5000份能檢測早療需求的玩具組合「育兒寶貝袋」，贈送給新北新生兒的家長。社會局指出，今年再度利用善款加碼製作2萬8000份打造2.0版育兒寶貝袋，同樣贈送給新生兒的家長。

寶貝袋裡有玉米蔬果切切切、洗澡書、安全積木、軟皮球、手搖鈴、迴力小汽車等項目。社會局長張錦麗舉例，蔬果切切切、軟皮球都可以訓練幼兒的大小肌肉發展和抓握力；還有本工具指引及發展量表，讓家長觀察幼兒發展狀況。

張錦麗說，兒寶貝袋2.0版是經早療、特教、醫療等領域專家諮詢設計，不僅具有遊戲功能，也有檢測功能，如有發現與發展指標落差，可以盡速尋求專業醫師評估。

張錦麗指出，根據兒發中心統計，今年1到6月底，0歲到6歲兒童完成篩檢5萬1337人，其中異常的有1249人，比率為2.4%，經由篩檢、通報，才能把握黃金期，進行早期療育。

板橋戶政所主任盧碧蘭表示，凡是辦妥新生兒出生及戶籍登記，都會獻上寶貝袋賀禮；今有名陳媽媽剛好到場辦妥第一個兒子的出生登記，獲得這份禮物，打開袋中發現有許多玩具和指引，直說是最貼心的生日賀禮。

新北市長侯友宜也與富邦悍將棒球隊的王正棠偕女兒Ruby一起開箱。侯友宜說，寶貝袋裡有各式玩具，可以增強幼兒各項能力，也提醒家長要把握黃金治療期，並祝每名小朋友都平安「敖大漢」。

板橋的陳媽媽（右）今辦妥新生兒登記，並領到育兒寶貝袋 。圖／新北社會局提供
板橋的陳媽媽（右）今辦妥新生兒登記，並領到育兒寶貝袋 。圖／新北社會局提供

新生兒 侯友宜

延伸閱讀

新北17萬國高中生 BNT疫苗統一入校集中打

視察開學首日防疫情形 侯友宜：午餐防疫最重要

開學日嚴格落實防疫 侯友宜：脫口罩課程要延緩

三芝觀光新亮點 海上景觀平台像走進海中央

相關新聞

高虹安入北市府「實習」一天 柯文哲：朋友都可來

媒體報導，民眾黨立委高虹安日前到台北市政府「實習」一天。柯文哲今天證實，高虹安想了解地方政府如何運作，確實有來市府拜訪，...

五倍券加碼出爐 柯文哲宣布「台北熊好券」5種數位券

行政院五倍券方案，可望提前在中秋節開放預約。台北市長柯文哲今天也宣布，北市府振興五倍券加碼將推出「台北熊好券」，邀全台民...

新北藝文活動因疫情衝擊轉線上 觸擊率較往年倍增

受新冠肺炎疫情影響，藝文場館無法開放，新北市文化局長龔雅雯今在市政報告表示，除了將大型活動如新北兒童藝術節轉型線上，也整...

大稻埕首間女醫婦產科 福生堂醫院指定為古蹟

台北市文化局針對大同區「福生堂醫院」進行文化資產價值審議，由於福生堂是大稻埕最有名的產婦人科醫院，對台灣的性別與醫療研究...

新北市府整治中和國光街排水系統 解決淹水問題

新北市中和區國光街屬老舊社區，每逢豪雨就淹水，中和區公所人員發現，周邊排水溝蓋都被水泥路障覆蓋，嚴重影響排水功能。中和區...

開學日北捷運量增加23% 客運人數回流、司機卻少150人

今天為高中以下各級學校實體開學日，根據台北捷運公司統計，9月1日上午尖峰時段運量與上周同期，增加約23％，但與疫情前運量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。