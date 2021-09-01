汐止遠雄廣場解Fun衝一波 消費抽套餐、兌換追風樂園入場券

國內疫情趨緩，室內外聚會逐步開放，新北市汐止遠雄廣場本月推出「你午餐 我買單」、「秋享購物滿額贈」、「賞月食刻 歡度中秋」和「野營好時光 超級帳篷王」優惠活動，讓民眾在可以出門透透氣時，享受更多消費樂趣。

遠雄廣場表示，進入秋季，讓人不免想吃點異國料理刺激味蕾。遠雄廣場本月推出「你午餐 我買單」活動，App會員在指定餐飲店單筆消費150元即可參加抽獎，本月11日、18日、25日和10月1日，各抽出5名消費者享用套餐。

今天起到14日登場的「秋享購物 滿額贈」活動，App會員在全館1、2F櫃位（餐飲除外）當日單筆滿2000元，即可憑iFG電子發票及App會員，到1F服務台兌換「追風樂園全區全日暢玩入場券」1份。限量150份，送完為止。

中秋節快到了，遠雄廣場「賞月食刻 歡度中秋」推出經典月餅禮盒優惠價55折起，推薦紅豆鍋物「喜月禮盒」，經典口味月餅搭配甜蜜小點與健康堅果，填入傳統紅豆沙、芝麻、棗泥製作成甜點，外皮酥鬆，餡料甜而不膩。

國人作息1年多來被疫情打亂，不少人在解封後追求休閒娛樂，擁抱戶外。遠雄廣場12日舉辦「野營好時光 超級帳篷王」活動，在館內早點名露營生活館，限時15分鐘內搭完及收完「Mountain Hiker雙人帳」。

秒數最少前3名分可獲得Mountain Hiker沙灘遮陽帳和早點名商品抵用券2000元、露米野餐墊和扺用券1000元、休閒椅和抵用券 500元，免費報名網址：https://ifgmall.fg-retail.com.tw/news.php?n_id=N2047。