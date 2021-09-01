影／砂石車沒打方向燈騎士險被輾壓 警：半年檢舉3千件
台北市北投區承德路七段與大度路口，今年8月11日發生一起驚險事故，60歲曾姓男子駕駛砂石車，未依規定打方向燈，18歲機車騎士行經路口，疑似誤判砂石車動態，閃避不及，2車發生碰撞，砂石車及時煞停，騎士差點被數十噸砂石車輾壓，幸好僅四肢受有擦挫傷。北投分局指出，今年1月至7月，接獲民眾檢舉車輛未依規定使用燈光，共計舉發3392件，呼籲用路人應注意路況。
北投分局指出，60歲曾姓男子駕駛砂石車，沿承德路7段往淡水方向行駛，在大度路口迴轉後，準備要接續右轉進入承德路7段413巷，但過程中，沒有依規定使用方向燈。這時，18歲戴姓機車騎士，從大度路對向車道往台北方向直行，疑似誤判了駕駛車動態，想要繼續直走，閃避不及，直接與砂石車右前車頭發生碰撞倒地，差點遭砂石車輾過。
幸好，砂石車車速不快，及時煞停，騎士倒地四肢受有擦挫傷，自行就醫後無大礙，過失傷害部分，目前暫未提告。北投警方指出，已擷取路口監視器影像，全案後續送交交通警察大隊，分析肇事原因。
北投分局表示，未依規定使用方向燈為交通事故肇事原因之一，近年來，行車紀錄器普及，常見民眾提供採證影片檢舉違規者，經統計，今年1至7月間，北投轄區針對車輛未依規定使用燈光舉發，共有3392件，不少人因此荷包失血。
警方呼籲，行車上路，無論是大車或小車、轉彎或變換車道，都應依規定使用方向燈，並注意周邊其他車輛，禮讓直行車先行；此外，機車機動性高，騎士應具備「防禦駕駛」觀念，遠離大型車，以保護自身安全，避免發生事故。
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