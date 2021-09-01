搭東奧運動熱潮　淡水古蹟博物館推中秋射日體驗賽

中秋將至，配合東奧射箭男團奪下銀牌及全國運動會在新北的風潮，新北市立淡水古蹟博物館在9月20日推出「中秋射日－古蹟射箭賽」，不但融入后羿射日故事元素，更是搭配運動熱潮，讓大家親身感受上場比賽對戰。淡古館長黃麗鈴表示，限量120位名額，9月6日中午起開放報名。

黃麗鈴表示，因疫情趨緩，淡古舉辦古蹟射箭賽，本活動全數免費，1人報名可帶1位同行，參加活動者需年滿11歲（生日為110年9月20日前），活動共分2場，上午9時30分與下午1時，每場次2小時，每場次限量30組，共120人。預計9月6日中午12時在淡古官方網站開放報名，額滿為止。

黃麗玲表示，配合新北市政府防疫措施，目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台等3處古蹟採線上預約（https://reurl.cc/O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站查詢。