聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭東奧運動熱潮 淡水古蹟博物館推中秋射日體驗賽
中秋將至，配合東奧射箭男團奪下銀牌及全國運動會在新北的風潮，新北市立淡水古蹟博物館在9月20日推出「中秋射日－古蹟射箭賽」，不但融入后羿射日故事元素，更是搭配運動熱潮，讓大家親身感受上場比賽對戰。淡古館長黃麗鈴表示，限量120位名額，9月6日中午起開放報名。
黃麗鈴表示，因疫情趨緩，淡古舉辦古蹟射箭賽，本活動全數免費，1人報名可帶1位同行，參加活動者需年滿11歲（生日為110年9月20日前），活動共分2場，上午9時30分與下午1時，每場次2小時，每場次限量30組，共120人。預計9月6日中午12時在淡古官方網站開放報名，額滿為止。
黃麗玲表示，配合新北市政府防疫措施，目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台等3處古蹟採線上預約（https://reurl.cc/O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言