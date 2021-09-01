快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭東奧運動熱潮 淡水古蹟博物館推中秋射日體驗賽

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館在9月20日推出「中秋射日－古蹟射箭賽」。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館在9月20日推出「中秋射日－古蹟射箭賽」。圖／淡水古蹟博物館提供

中秋將至，配合東奧射箭男團奪下銀牌及全國運動會在新北的風潮，新北市立淡水古蹟博物館在9月20日推出「中秋射日－古蹟射箭賽」，不但融入后羿射日故事元素，更是搭配運動熱潮，讓大家親身感受上場比賽對戰。淡古館長黃麗鈴表示，限量120位名額，9月6日中午起開放報名。

黃麗鈴表示，因疫情趨緩，淡古舉辦古蹟射箭賽，本活動全數免費，1人報名可帶1位同行，參加活動者需年滿11歲（生日為110年9月20日前），活動共分2場，上午9時30分與下午1時，每場次2小時，每場次限量30組，共120人。預計9月6日中午12時在淡古官方網站開放報名，額滿為止。

黃麗玲表示，配合新北市政府防疫措施，目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台等3處古蹟採線上預約（https://reurl.cc/O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站查詢。

淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

日媒訪謝長廷推連載 首篇談台灣隊東奧登場

公路總局：國慶連假比照中秋 不推疏運優惠

美網／首輪大冷門！會外賽選手打下東奧銅牌名將

相關新聞

五倍券加碼出爐 柯文哲宣布「台北熊好券」5種數位券

行政院五倍券方案，可望提前在中秋節開放預約。台北市長柯文哲今天也宣布，北市府振興五倍券加碼將推出「台北熊好券」，邀全台民...

開學日北捷運量增加23% 客運人數回流、司機卻少150人

今天為高中以下各級學校實體開學日，根據台北捷運公司統計，9月1日上午尖峰時段運量與上周同期，增加約23％，但與疫情前運量...

大稻埕首間女醫婦產科 福生堂醫院指定為古蹟

台北市文化局針對大同區「福生堂醫院」進行文化資產價值審議，由於福生堂是大稻埕最有名的產婦人科醫院，對台灣的性別與醫療研究...

遠雄廣場解Fun衝一波 消費抽套餐、兌換追風樂園入場券

國內疫情趨緩，室內外聚會逐步開放，新北市汐止遠雄廣場本月推出「你午餐 我買單」、「秋享購物滿額贈」、「賞月食刻 歡度中秋...

砂石車沒打方向燈 騎士差點被輾壓 警：半年檢舉3千件

台北市北投區承德路七段與大度路口，今年8月11日發生一起驚險事故，60歲曾姓男子駕駛砂石車，未依規定打方向燈，18歲機車...

搭東奧運動熱潮　淡水古蹟博物館推中秋射日體驗賽

中秋將至，配合東奧射箭男團奪下銀牌及全國運動會在新北的風潮，新北市立淡水古蹟博物館在9月20日推出「中秋射日－古蹟射箭賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。