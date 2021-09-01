五倍券加碼出爐 柯文哲宣布「台北熊好券」5種數位券

行政院五倍券方案，可望提前在中秋節開放預約。台北市長柯文哲今天也宣布，北市府振興五倍券加碼將推出「台北熊好券」，邀全台民眾一同到台北消費。柯文哲說，「台北熊好券」包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共計有5種票券，面額有100元，將透過台北通數位票券方式發放，分數超過100萬分，預計9月下旬將開放填寫意願登記後，擇期公開抽獎。

柯文哲今天於防疫記者會中宣布，台北市的振興加碼方案為「數位振興、台北熊好」。為振興台北市受到這次新冠疫情影響的商家，北市府規畫透過台北通推出「台北熊好券」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券計有5種票券。

柯文哲說，這次「台北熊好券」是採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QRCode，即可線上付券並完成消費折抵。

北市府表示，「台北熊好券」合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。柯文哲說，北市這次以數位方式辦理這次活動，不僅要讓受創店家感受到振興，更要帶領傳統店家體會到「數位轉型」的便利性。

北市府秘書長陳志銘表示，台北熊好券採全程數位化的方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵一條龍流程，一步步引導受創產業的店家、傳統市場及夜市加速數位轉型。陳表示，民眾端使用台北通APP、店家端使用熊好券APP，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家端可以立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每周進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶。

柯文哲說，國家應以最快的速度去適應「新常態」，與其幻想回到過去，不如認真面對現實，協助傳統店家做好轉型工作。他說，台北熊好券是北市實踐的無痛數位轉型工程之一，他特別邀請全台民眾及北市店家共同參與本次活動，齊為振興台北經濟貢獻一份心力。