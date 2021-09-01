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大稻埕首間女醫婦產科醫院 福生堂升格市定古蹟

中央社 / 台北1日電

創立於日治時期、大稻埕首家女醫開設的婦產專科醫院「福生堂醫院」獲指定為市定古蹟，台北市文資委員指出，福生堂見證女性產科史的發展，深具文化資產、科學、藝術價值。

建築師呂大吉指出，福生堂醫院裡頭保存了創辦人陳却從出生、就學、結婚、開業到退休後的生命足跡與故事，現任屋主買下後，在整理過程中陸續覺察到陳却這個人在台灣歷史上的獨特性，因此希望能將其保留下來，成為市定古蹟。

根據呂大吉建築師事務所所做的研究，1916年出生的陳却為家中長女，父親陳福生在大稻埕經營「福記商行」，家境尚屬富裕，因此可以安然接受高等新式教育，台北第三高等女學校（今中山女高）畢業後前往日本東京女子醫學專門學校（今東京女子醫科大學）就讀，成為台灣第一位女醫師蔡阿信的學妹、台灣第一位女性外科醫師謝娥的學姊。

陳却畢業回台後，為了累積行醫經驗，在1938年進入台北帝國大學醫學部（今台大醫院）產婦人科學教室擔任無薪資給付的助理3年，並在此邂逅了任職外科的謝伯津，也就是當時知名外科醫院「順天外科醫院」創辦人謝唐山的三子。

陳却1941年創立大稻埕第一家由女醫開設婦產專科醫院福生堂後，在1943年才與謝伯津結婚，可說是台灣職業婦女的先行者。

台北市文化局8月30日舉行文資委員會，推動「順勢生產」的好孕工作室創辦人陳鈺萍指出，與陳却同個年代的許多女醫生都不被記得、提及，若福生堂能被保存，不僅彰顯當代女醫師的重要性，也能讓更多人了解產婦從住家到醫療院所、接生者從助產士到醫師的歷史變遷。

文資委員米復國、王惠君、王維周、戴寶村、蘇瑛敏會勘後認為，福生堂為台灣醫療史的重要佐證，建物雖經過改建，但仍保留掛號區、候診區、診療室、手術室、休息室、病房及臥室等架構，立面則呈現大稻埕街區現代面貌，線條俐落、比例優美，因此建議指定為市定古蹟，並獲文資委員一致同意通過。

大稻埕 醫師 古蹟

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