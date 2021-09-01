大稻埕首間女醫婦產科 福生堂醫院指定為古蹟

台北市文化局針對大同區「福生堂醫院」進行文化資產價值審議，由於福生堂是大稻埕最有名的產婦人科醫院，對台灣的性別與醫療研究有重要的意義，在現場文物清查中，發現福生堂醫院裡有為數相當多的中日文醫學書籍及醫療器具，且保存相當完整，可供日後再利用作為展示使用。經出席委員過半數同意，指定為直轄市定古蹟。

1916年出生的陳却為家中長女，父親陳福生在大稻埕經營「福記商行」，家境尚屬富裕，因此可以安然接受高等新式教育，台北第三高等女學校（今中山女高）畢業後前往日本東京女子醫學專門學校（今東京女子醫科大學）就讀。

赴日求學後返台，陳却為了累積行醫經驗，在1938年進入台北帝國大學醫學部（今台大醫院）產婦人科學教室擔任無薪資給付的助理3年，並在此邂逅了當時任職外科的謝伯津。

1941年陳却創設福生堂醫院，成為當時大稻埕唯一女醫師的婦產科醫院，許多知名人物也在此出生，例如，1949年出生的古蹟專家李乾朗、李春生後代李福然先生，福生堂也曾因為接生三胞胎登上報紙版面。

協和婦女醫院醫師陳鈺萍表示，陳却是日治時期受教育回台第四位，當時年代許多女醫生都不被外界提及，福生堂是彰顯當代女醫師的重要場域，在醫學來講上也具有接生技術轉移的象徵，盼能通過文資身分。

受委託的建築師呂大吉表示，80年代建築有拉過一次皮，舊的結構都被保存在裡面，當時的醫療用具、體用機等都還看得見，就連陳却過去在東京女子大學的畢業紀念冊也有留存，幾乎就是展現了陳却的生命史。

文資委員會勘後認為，福生堂醫院創設時，包括有掛號區、候診區、診療室、手術室、休息室、病房等，保有婦產科醫院的特色，醫院與住宅相接，住宅雖然可能經過改建，但仍保存與醫院的密切關連，是當時住宅的空間特色，建物立面為大稻埕街區現代面貌，線條俐落比例優美。

另外，陳却醫師為日治時代女產科醫師代表人物，其先生謝伯津同為醫生家族，福生堂為台灣醫療史的重要佐證。因此，經出席委員過半數同意，指定為直轄市定古蹟。

呂大吉表示，福生堂的保存對台灣的性別與醫療研究有重要的意義，既是台灣女性生產的歷史，也是台灣女醫的歷史，未來除了規劃歷史展示以外，也將整理為共享辦公室租用。