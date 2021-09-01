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新北藝文活動因疫情衝擊轉線上 觸擊率較往年倍增

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
市長侯友宜表示，今年的兒藝節從實體轉為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次就高達1030萬，劇場觀眾也增加5倍。圖／新北市新聞局提供
市長侯友宜表示，今年的兒藝節從實體轉為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次就高達1030萬，劇場觀眾也增加5倍。圖／新北市新聞局提供

受新冠肺炎疫情影響，藝文場館無法開放，新北市文化局長龔雅雯今在市政報告表示，除了將大型活動如新北兒童藝術節轉型線上，也整合各類線上藝文平台，建構虛實整合藝文欣賞環境，營造新常態藝文生活。市長侯友宜表示，今年的兒藝節從實體轉為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次就高達1030萬，劇場觀眾也增加5倍。

龔雅雯表示，因應疫情，活動轉型線上，改變了民眾參與藝文活動的方式，也因居家，民眾對於線上藝文服務的需求明顯增加，各類線上活動參與人次、瀏覽人數及觸及率較往年倍增，像是今年的兒藝節怪獸小學堂DIY材料包免費索取活動，3700份在3分鐘之內秒殺，還有怪獸競技場8隻小怪獸專屬貼圖17萬份也在3小時內下載完畢，疫情改變了藝文活動的型態，也出現了新觀眾的新觀賞行為模式。

龔雅雯指出，建構「文化韌性城市」要從調適、扶持、服務、形式四大面向著手，博物館漸進開放，建構安全的防疫環境；提供藝文工作者及產業紓困與振興方案，扶植藝文創生；建立線上資源平台服務，打造數位科技的藝文環境；推動博物館或藝文展演形式數位化，讓藝文產業在網路、宅經濟及街頭有更廣大的展演空間與商業機會。

另外，文化局為降低對文化工作者的衝擊與損失，透過各項行動因應方案、恢復的策略，包括藝遊新北線上藝文推廣平台，在家就能欣賞藝文展演，免費提供各種材料包、科技媒體，增加親子間的互動，推出1個月觸及人次高達41萬。

侯友宜表示，兒藝節推出近半個月，用怪獸競技場線上活動的方式，吸引了1030萬人來觸及，242萬人來參與，包括鼓藝節在線上也增加27%朋友分享，必須要考慮到疫情帶來的衝擊，讓文化活動用虛實的方式，帶來不一樣的穿透力。另外圖書館推出的新北e書房服務，提供線上課程及電子書，讓民眾在家閱讀學習不中斷，利用人次達216萬，觸及人次更有266萬。

疫情 侯友宜

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