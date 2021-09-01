新北市府整治中和國光街排水系統 解決淹水問題

新北市中和區國光街屬老舊社區，每逢豪雨就淹水，中和區公所人員發現，周邊排水溝蓋都被水泥路障覆蓋，嚴重影響排水功能。中和區公所表示，該區有整治必要，7月底已在國光街一帶辦理汙水、排水及路障清除改善環境4合1工程，預計6日完工。

中和國光街107巷、109巷、民德路189巷內淹水情形嚴重，只要大雨、颱風來襲，民眾就心經膽跳，中和區公所日前派員到場察看，發現當地多數溝蓋被水泥路障覆蓋，且溝蓋大多老舊破損、還有雜物堆置，影響排水功能。

中和區公所在7月開始整治老舊社區污水下水道，在國光街辦理污水、排水及路障清除改善環境4合1工程，清除該路段路障、排水溝蓋修繕、調整路面高度及清疏道路排水側溝。

該工程範圍東起自強公園，西至民德路，北到國光街，南止於清穗公園之間各巷弄，工程總經費為450萬元。

中和區公所工務課長施信華解釋，本工程疏通巷道水溝長度約2280公尺，同時配合污水下水道工程，依水溝高度調整刨鋪路面，以利排水，全案共整建該區域路面面積約9200 平方公尺，大幅改善巷弄整體景觀。