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開學日北捷運量增加23% 客運人數回流、司機卻少150人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運公司表示，疫情趨緩加上開學日，今日尖峰時段運量比上周同時段增加23％。聯合報系資料照
台北捷運公司表示，疫情趨緩加上開學日，今日尖峰時段運量比上周同時段增加23％。聯合報系資料照

今天為高中以下各級學校實體開學日，根據台北捷運公司統計，9月1日上午尖峰時段運量與上周同期，增加約23％，但與疫情前運量相比，仍少約20％；公車運量也有回溫趨勢，但業者指出，因疫情期間流失許多公車駕駛，因此短時間無法恢復到疫情前的運輸狀況。

北捷統計，今日早上6至9時尖峰運量約達35.6萬人次，與上周8月25日同時段運量約28.9萬人次相比，載運量增加約23％，但與疫情前5月11日運量44.7萬人次相比，仍減少20%。

北捷表示，目前捷運系統營運正常，疫情趨緩，加上中小學各校即日起實體開學，運量確實有些為增加，但運量為客觀數據仍需長期觀察，疫情期間仍呼籲民眾電子票證記名、分散車廂及分散時段搭乘。

首都、台北、三重、大都會客運總經理李建文表示，8月24日起北市公車路線、班次全面恢復正常營運，8月24日、25日載客量約恢復到疫情前的5成至5成5，今天開學日初估恢復到6成5。

李建文說，載運量數字逐漸增加，疫情趨緩、警戒降至二級後，民眾活動量也增加，但在疫情期間已經改變民眾交通習慣，多數人又回歸使用私人運具，想要宣導回來使用大眾運輸不易。

加上疫情期間，客運業也進入「加護病房」狀態，不少駕駛流失轉行跑物流業或是直接回家休息，如今8月24日起恢復班次正常營運，現有的駕駛也十分努力，但要即刻恢復到疫情前的正常運輸也需時間？

原本就有客運駕駛缺乏問題，如今又流失不少司機，李建文說，旗下有5間客運公司，每間約流失30位，疫情期間至少流失150位司機，「人數多到幾乎可以繞台北博愛特區一圈」，除了盼能回聘原來流失的駕駛，北市勞動局及公運處也會協助徵才事宜。

疫情 北捷 公車

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