雨太大沖掉「育兒房」 北市動物園大紅鶴繁殖遭打亂

8月初西南氣流過境台灣，帶來豐沛雨水，竟也意外讓台北市立動物園內大紅鶴家族成為受災戶，動物園表示，幾場強降雨沖刷掉大量築巢用的紅土，影響大紅鶴們蓋「育兒房」，只能勉強能讓兩三對大紅鶴築巢，打亂繁殖大計。

動物園表示，大紅鶴在7、8月時進入繁殖旺季，經過熱鬧的自由戀愛配對過程，出雙入對的大紅鶴們會開始尋找適合築巢的地點。牠們的巢是由泥土構築而成的，形狀像是火山錐，保育員每年都會在繁殖季前，準備足夠黏性較佳的紅土，讓大紅鶴們蓋「育兒房」。

但是今年在築巢期間，卻不巧遇上鋒面過境，動物園表示，幾場強降雨不僅沖刷掉大量築巢用的紅土，來不及渲洩的雨水也數度淹沒了島上可築巢的位置，只剩下一處地勢較高的點，勉強能讓兩三對大紅鶴築巢，年度繁殖大計瞬間被硬生生地打亂，實在非常可惜。

動物園表示，保育員紀錄到今年共有6對大紅鶴伴侶順利產蛋，依據過去所累積的經驗，保育員仍以假蛋將紅鶴蛋換出，進行人工孵化，經過26至28天的發育，當雛鳥內破殼時，也就是喙已經進入氣室但尚未啄破蛋殼時，再趕緊取出假蛋，把即將破殼的大紅鶴蛋交還給爸媽接手。