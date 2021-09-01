動物園大紅鶴巢穴遭強降雨沖毀 打亂孵蛋計畫

台北市立動物園的大紅鶴在每年7、8月為繁殖旺季，今年卻因極端氣候出現強降雨，讓築巢地點遭沖毀，影響繁殖計畫，所幸仍有6對大紅鶴順利產蛋，2對正在照養雛鳥。

台北市立動物園今天發布新聞資料指出，8月間鋒面挾帶豐沛水氣，台北市出現強降雨，而動物園內大紅鶴家族也成受災戶，短時間狂降雨，無情打亂大紅鶴今年繁殖計畫。

動物園表示，住在鳥園水禽區的大紅鶴，每年7、8月為繁殖旺季，而經自由戀愛配對成功的大紅鶴，後續將開始尋找適合築巢地點。

大紅鶴築巢地點是由泥土構築，形狀像火山錐，保育員每年在繁殖季前，會準備黏性較佳紅土，讓大紅鶴蓋育兒房，但今年卻遇鋒面過境，強降雨不僅沖毀育兒房，也數度淹沒島上可築巢位置，僅剩一處地勢較高的地點。

幸運的是，動物園保育員紀錄到今年有6對大紅鶴順利產蛋，依過去經驗，會把紅鶴蛋換成假蛋進行人工孵化，一對大紅鶴可產1至2顆蛋，經26至28天發育期，當雛鳥破殼時，再交還給大紅鶴爸媽接手。

動物園表示，水禽區島上有2對大紅鶴正在照養雛鳥，有興趣民眾到園內參觀時，可帶望遠鏡等配備駐足觀察，有機會能親眼看見大紅鶴分泌乳汁餵食雛鳥的珍貴畫面。