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林口影視城一期停擺 新北重新標售民視總部旁空地

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
位於林口影視城一期民視總部旁的空地，原先民視標到後卻腰斬不蓋，經發局昨天重新公告標售。圖／新北經發局提供
位於林口影視城一期民視總部旁的空地，原先民視標到後卻腰斬不蓋，經發局昨天重新公告標售。圖／新北經發局提供

新北市升格後在林口喊出影視城計畫，不過一期3塊土地僅民視完成進駐，另2塊地進度停擺中，經發局昨天公告標售其中1塊約4063坪土地，開放投標至10月底，不只媒體業，也開放科技業投標。在地議員表示，相關單位要有目標，才不會標售土地後卻又沒進度。

林口影視城分3大園區，一期影視旗艦區位於信義路旁，文化一路到文化二路之間共3塊土地；二期則在林口三井Outlet前方，去年完成招標由日商三井、東森國際與三立進駐；三期則在林口工一重畫區，等明年配地完成後會進入可行性評估，才會啟動後續招商程序。

原先一期3塊地有2塊被民視標到，1塊TVBS取得，位於3塊地中間的民視總部在2016年完工，但靠文化二路另1塊地蓋到一半因內部考量放棄，和經發局在去年7月終止合約，原本蓋到一半的工程也已全數拆除。

經發局昨天為該地再次公告標售，經發局指出，考量到現在媒體跟科技業難畫分，像剪接、後製等都會用到室內科技，也開放科技產業投標，以林口特性靠近龜山工業區，適合作為研發、生產高科技的後勤。這次投標底價為21.7億，廠商在取得土地後3年內要拿到建照。

另1塊由TVBS標下靠文化一路的土地，之前已經核發建照，但遲遲未開挖，經發局表示，無論文化二路或一路這2塊地，都希望盡早開發。

新北市議員蔡淑君表示，民眾在意是當地的繁榮，有沒有辦法創造更多工作機會，否則大家都要去台北市工作，通通塞在國道上，希望相關單位在投標後能有具體目標，而不是讓好的土地放著不動。

此外，經發局昨天也公告招商土城區明德段1塊約0.18公頃土地，因地小加上誘因不足，先前已流標過1次。

經發局表示，很多廠商會看當地是否公共建設或人口數才決定要不要投資，林口在有三井後，創造很多商機，土城這塊人口還沒進來，相對廠商意願低，加上疫情剛過，招商上有一定難度，市府會提供廠商一條龍服務，協助從開發到經營整個過程。

林口 民視

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