北市開學日湧車潮 警加強疏導防壅塞

北市中、小學今天開學，警方表示，學校周邊道路、主要幹道、高架橋和進城處車流量都明顯增加，但動員逾百名警力和增派116處交通疏導崗位，均迅速排除壅塞情形。

今天是台北市中、小學110學年度第1學期的開學日，北市警方有鑒於上午7時30分前後時段家長接送學童最為密集，加上各校於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間於校門口或校園內設置體溫量測站，恐造成交通衝擊。

台北市警察局交通警察大隊行政組組長鄭培凌告訴中央社記者表示，由於疫情趨緩後，市內車流量就明顯回升，但大眾運輸用量增速較慢，加上今天又是開學日，所以整體車流量較先前要多。

鄭培凌指出，今天車流量較多時段集中在上午7時30分至8時間，路段則多為學校周邊道路、主要幹道、高架橋和進城處，像是龍門國中鄰近建國高架橋處、基隆路及和平東路口都出現壅塞狀況，但警方獲報後都立即迅速排除，整體車流狀況都算順暢。

為維護開學日師生安全及校園周邊交通順暢，北市各警分局也都出動大批警力到校園周邊加強執勤和宣導。

松山分局發布新聞稿表示，為維護學童上、放學安全，除於學童上、放學必經路段預先建構「安心走廊」以便遇緊急危難時能立即求援外；在敦化國小門口展示警用大型重型機車及小小電動警用機車，加強交通安全宣導和正確交通觀念。

同時，松山分局於轄區內各級學校門口及周邊路段都增派警力，上、放學時段加強交通疏導及路況查報，並結合校園導護志工、義交及守望相助隊，共同協助學校老師及家長維護學童安全。

士林分局則針對轄內各級學校周邊重要路口增派警力，以維護校園周邊交通安全，並實施交通安全防疫宣導，提醒用路人重視校園交通安全，讓學校師生「安心」、孩童家長「放心」。

中正第一分局到轄內各級學校執行校園安全維護暨護童勤務，除於學校周邊實施守望、交整及巡邏等勤務，更特別安排犯罪預防及交通安全宣導，並提醒學童「馬路如虎口」，行經路口時切勿奔跑嬉鬧，應確實觀察四周車輛以確保安全。

另，中正第二分局針對轄內南門國中、小及國語實小等9所學校執行校園安全維護勤務，除編排各所員警配合導護志工加強開學日交通疏導外，即日起實施「護童專案」，和各校師長、導護人員建立聯繫窗口，強化相關通報機制，持續投入防疫工作，共同維護校園安全。

信義分局同樣針對轄內9所國小的校門口、家長接送區及周邊重要路段規劃安全維護勤務，分局長范織坤親自率隊到光復國小關切學童交通安全狀況，並進行「反毒、反詐騙、反霸凌」犯罪預防宣導。

萬華分局則特別針對轄內10所中、小學規劃護童專案暨交通整理勤務，共使用23名警力編排轄內各重要路口交通勤務。

市警局少年警察隊隊長邱子珍特別呼籲，學校及家長開學後更應留意學童日常生活情形，像是有無因適應不良而發生逃學、逃家等問題，及早發現徵兆，可適時結合相關單位協助解決問題。