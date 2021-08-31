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台中機車事故率4年倍增 交局：今年1到6月驟降兩成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
朱暖英指出，機車肇事件數攀升，市府應重視，提出具體措施改善。記者陳秋雲／攝影
朱暖英指出，機車肇事件數攀升，市府應重視，提出具體措施改善。記者陳秋雲／攝影

交通部公布2020年全台道路交通事故統計顯示，騎機車肇事占道安事故件數55.1%，全台更有3000人因交通事故死亡。台中市2017年，機車道安事故死亡有60例，去年卻增加到129例，台中市議員朱暖英說，過去4年，機車道安事故死亡數字倍增，市府交通局今年1至6月因機車交通事故30日內死亡人數較去年同期減少22人，降幅21%，市府會持續關注。

朱暖英指出，台中市機車登記數量大幅增加，2017年168萬輛，去年175萬輛，4年總計多了7萬輛。朱暖英表示，台中市交通局應考量整體交通運輸措施，導致民眾不愛搭大眾運輸，騎機車風險更高。

交通局表示，市府道安團隊長期努力研討，透過各方面降低交通事故發生，依交通部道安資訊查詢網顯示，台中今年1至6月因機車交通事故於30日內死亡人數較去年同期減少22人，降幅21%。考量機車駕駛特性與車體保護力，與汽車有明顯差異，一旦發生事故往往較嚴重，因此機車交通安全一直是市府重視的課題。

市府除了根據交通事故資料的大數據分析，加強交安宣導、工程改善及執法，並針對外送員及大專院校新生等常見機車族群，辦理防禦駕駛安全觀念宣導及大型車視野死角與內輪差體驗。在工程方面，則提升標線摩擦係數，也同步減少標線大面積繪設情形，並於易肇事熱區、熱時編排警力提高見警率，以及針對肇因加強取締違規行為等加強執法。

朱暖英歸納了4點建議，研擬有效的政策宣導方式，讓汽機車駕駛，留心確保用路安全的觀念。再者，大眾運輸系統規劃，滾動檢討修正，例如公車路網調整與ibike設置密度等。第三提高老舊機車報廢誘因，降低機械功能退化機車上路的機會。最後，提昇檢視道路號誌與掌握道路行車品質，減少交通事故風險因子。

台中市 車道 機車族

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