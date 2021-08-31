龍山寺地下商場遭檢舉脫口罩開唱 北市府：最高罰1.5萬

疫情防範，八大行業仍暫停營業，有民眾檢舉一家音樂餐坊內設有卡拉OK，還有人脫口罩在舞台上開唱，明顯違反防疫規定，台北市副市長蔡炳坤昨日表示，相關單位已前往現場蒐證，若違反規定將依法處理，北市市場處表示，經查後確實有違反防疫政策營業行為，將依傳染病防治法處第37條，處3000元至1萬5000元罰鍰。

蔡炳坤昨日指出，北市府有掌握這起案子，該餐廳並不在萬華茶室業172家的範圍內，餐廳地點在龍山寺地下街B1，在北市商業處登記的八大視聽歌唱業，也查詢不到該餐廳，北市警察局已會同相關單位前往現場蒐證，若有違規會依照規定處理，並強調八大行業目前沒有開放。