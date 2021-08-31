快訊

首批疫苗BNT明天抵台 慈濟基金會證實將派員接機

龍山寺地下商場遭檢舉脫口罩開唱 北市府：最高罰1.5萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾檢舉一家位於龍山寺地下街的音樂餐坊內設有卡拉OK，還有人脫口罩在舞台上開唱。示意圖。記者侯永全／攝影
有民眾檢舉一家位於龍山寺地下街的音樂餐坊內設有卡拉OK，還有人脫口罩在舞台上開唱。示意圖。記者侯永全／攝影

疫情防範，八大行業仍暫停營業，有民眾檢舉一家音樂餐坊內設有卡拉OK，還有人脫口罩在舞台上開唱，明顯違反防疫規定，台北市副市長蔡炳坤昨日表示，相關單位已前往現場蒐證，若違反規定將依法處理，北市市場處表示，經查後確實有違反防疫政策營業行為，將依傳染病防治法處第37條，處3000元至1萬5000元罰鍰。

蔡炳坤昨日指出，北市府有掌握這起案子，該餐廳並不在萬華茶室業172家的範圍內，餐廳地點在龍山寺地下街B1，在北市商業處登記的八大視聽歌唱業，也查詢不到該餐廳，北市警察局已會同相關單位前往現場蒐證，若有違規會依照規定處理，並強調八大行業目前沒有開放。

市場處今說明，經查後發現為龍山寺商場地下1樓的場租公司，在8月27日現場勘察時被發現，未依照規定採梅花座、未設置隔板、未要求消費者戴口罩，還開放視聽設備供消費者使用等情況，違規事實明確，將依照傳染病防治法第37條，處3000至1萬5000元罰鍰，後續將針對該場域加強查核，若再有違規情事，將從嚴處分。

台北市副市長蔡炳坤表示，警察局已會同相關單位前往現場蒐證，若違規將依法處理。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤表示，警察局已會同相關單位前往現場蒐證，若違規將依法處理。圖／北市府提供

北市 口罩 傳染病 龍山寺 八大行業

延伸閱讀

共同學區擬算帳 蔡炳坤：基於務實 不過要跟新北要這錢

參選南投縣長？蔡炳坤：還沒想選舉 未來的事順其自然

開學倒數！蔡炳坤宣導開學指引 防疫假不影響全勤操行

北市動物園貓熊館、企鵝館周五開放 9月1日打籃球、排球也鬆綁

相關新聞

新北今年車禍死亡率增加 侯友宜盼盡快重啟區間測速

新北市2021年1至6月交通事故死亡人數為123人，對比去年同期增加10人，幅度為8.8%。新北市長侯友宜表示，三級警戒...

龍山寺地下商場遭檢舉脫口罩開唱 北市府：最高處1.5萬

疫情防範，八大行業仍暫停營業，有民眾檢舉一家音樂餐坊內設有卡拉OK，還有人脫口罩在舞台上開唱，明顯違反防疫規定，台北市副...

偏鄉急救不落後 瑞芳獅子會捐新AED給衛生所

瑞芳區衛生所位處瑞芳市區，平時是瑞芳區民眾生病方便前往的醫療院所，最近衛生所內的AED因年限已到亟須汰換，瑞芳獅子會知道後，熱心公益立即捐贈一台AED給予衛生所進行替換，今(31)日瑞芳獅子會就前往衛生所進行捐贈儀式。

三芝觀光新亮點 海上景觀平台像走進海中央

新北市三芝區觀光新亮點，位在淺水灣芝蘭公園的海上景觀平台近來完工，市長侯友宜特地前往視察，北海岸擁有綿長海岸線，新北市府推動青春山海線，如今從八里區到石門區途中，再加入三芝海上平台的這個新景點，為青春山海線增添不少浪漫氣息。

金山甘藷王競賽 甜度冠軍12.5度如同西瓜

金山甘藷進入盛產季，為了推廣行銷並鼓勵農民在地瓜種植技術上持續精進，今年舉辦的甘藷王競賽沒有戶外活動，仍有高達80件作品參賽，分為重量王、造形王以及甜度王三項評比，而今年甜度冠軍甜度高達12.5度，轉換成水果甜度，就好比西瓜一樣甜。

為農產品創新多元 淡水農會推南瓜口味魚酥

淡水區為新北市最大的南瓜產區，本月初淡水區農會與義美食品合作，推出「栗子南瓜起司蛋糕」之後，這次結合淡水在地相當知名的零嘴小吃魚酥，將在地特色農產品融入其中，推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以伴手禮的方式將淡水南瓜行銷給大家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。