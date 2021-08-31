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越南月餅因非洲豬瘟成話題 新住民姐妹自製家鄉果凍月餅

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
越南果凍月餅，五顏六色相當漂亮，熱量也較低。圖／武氏芳恆提供
越南果凍月餅，五顏六色相當漂亮，熱量也較低。圖／武氏芳恆提供

越南月餅染非洲豬瘟引發話題，發現原來越南也吃月餅。越南新住民說，越南也會與家人一起吃月餅過中秋節，很多家庭尤其喜歡製作果凍月餅，五顏六色相當漂亮，熱量也較低。

新北市八里區新住民關懷協會理事長武氏芳恆表示，其實越南一樣有中秋節，家人會聚在一起吃柚子及月餅，還會提燈籠；其中月餅有分有果凍式的也有烤的，鹹甜口味都有。

武氏芳恆指出，一些家庭會製作果凍月餅，除吸引孩子目光外，熱量也較低，尤其許多越南在台姊妹們會用文旦、火龍果、蓮子、紅豆等五顏六色食材當內餡。她還說，鹹口味月餅種類也是相當豐富，有些有會放蛋黃、豬肉、什錦、甚至烤香腸。

武氏芳恆提到，最近有看到越南月餅有非洲豬瘟的情況，讓許多新住民無法購買，但其實之前疫情關係，越南的工廠減少產量，航班也少得多，所以本來就較少機會購買；再者，很多越南姐妹手藝都不錯，也會用台灣在地食材自己做越南月餅。

武氏芳恆表示，其實平常就會辦東南亞新住民的交流活動，大家以家鄉美食交流競賽，並分享文化差異等，每位姐妹廚藝都很厲害，大家除交流感情也互相學習。

越南一樣有中秋節，家人會聚在一起吃柚子及月餅。圖／新北市民政局提供
越南一樣有中秋節，家人會聚在一起吃柚子及月餅。圖／新北市民政局提供
越南果凍月餅，五顏六色相當漂亮，熱量也較低。圖／武氏芳恆提供
越南果凍月餅，五顏六色相當漂亮，熱量也較低。圖／武氏芳恆提供
越南一樣有中秋節，家人會聚在一起吃柚子及月餅，還會提燈籠。圖／新北市民政局提供
越南一樣有中秋節，家人會聚在一起吃柚子及月餅，還會提燈籠。圖／新北市民政局提供

月餅 越南 新住民

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