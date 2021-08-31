淡水箱涵隧道口植栽成死角 會勘改善路型

位於淡水區沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵隧道，在上個月初完工通車，在通車後將近二個月，日前新北市議員鄭宇恩會同相關單位來到會勘，在新民街一段與新市一路口，路旁的人行道植栽就影響到駕駛的視線造成死角，要求改善路型。

新北市議員鄭宇恩表示，通車的沙崙路隧道替鄉親們省下路程和時間，但往新市鎮方向隧道口原有的路型和路側的植栽卻阻礙了行車視線。日前議員和大庄里長林建仲，一起邀集相關單位會勘，決議將由交通局按道路線型需求調整人行道路緣，在規劃設計的過程中，先將路側植栽移植，以恢復視線。

鄭宇恩指出，除了植栽之外在路旁的人行廣場佔掉道路原有的線型，因此未來將會把人行廣場往內縮，維持行駛出隧道口銜接道路的路型，也避免新民街來右轉車量的視線死角，保障用路人的行車安全。