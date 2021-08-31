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淡水箱涵隧道口植栽成死角 會勘改善路型

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水沙崙路車行箱涵隧道路旁的人行道植栽就影響到駕駛的視線造成死角，要求改善路型。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水沙崙路車行箱涵隧道路旁的人行道植栽就影響到駕駛的視線造成死角，要求改善路型。 圖／紅樹林有線電視提供

位於淡水區沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵隧道，在上個月初完工通車，在通車後將近二個月，日前新北市議員鄭宇恩會同相關單位來到會勘，在新民街一段與新市一路口，路旁的人行道植栽就影響到駕駛的視線造成死角，要求改善路型。

新北市議員鄭宇恩表示，通車的沙崙路隧道替鄉親們省下路程和時間，但往新市鎮方向隧道口原有的路型和路側的植栽卻阻礙了行車視線。日前議員和大庄里長林建仲，一起邀集相關單位會勘，決議將由交通局按道路線型需求調整人行道路緣，在規劃設計的過程中，先將路側植栽移植，以恢復視線。

鄭宇恩指出，除了植栽之外在路旁的人行廣場佔掉道路原有的線型，因此未來將會把人行廣場往內縮，維持行駛出隧道口銜接道路的路型，也避免新民街來右轉車量的視線死角，保障用路人的行車安全。

人行道 淡水

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