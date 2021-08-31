為農產品創新多元 淡水農會推南瓜口味魚酥

淡水區為新北市最大的南瓜產區，本月初淡水區農會與義美食品合作，推出「栗子南瓜起司蛋糕」之後，這次結合淡水在地相當知名的零嘴小吃魚酥，將在地特色農產品融入其中，推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以伴手禮的方式將淡水南瓜行銷給大家。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水農會過去將在地農民所生產的南瓜，每一年都研發出一項特加工農產品，包括了麵條、米粉等等，而今年邁入第八年，特別以淡水過去非常有名的魚酥結合南瓜口味，希望創造不一樣的新味道。

總幹事高忠指出，透過市府農業局輔導，淡水農會研發多種南瓜加工商品，舉凡餅乾、濃湯及麵食類等多種商品，雖然現在南瓜產季結束，但透過加工產品，可以延長南瓜所創造的食品生產效益，為在地農友創造出更多元的銷售通路，不論企業、農會或是農友都能獲利，創造多贏的局面。