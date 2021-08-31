金山甘藷王競賽 甜度冠軍12.5度如同西瓜

金山甘藷進入盛產季，為了推廣行銷並鼓勵農民在地瓜種植技術上持續精進，今年舉辦的甘藷王競賽沒有戶外活動，仍有高達80件作品參賽，分為重量王、造形王以及甜度王三項評比，而今年甜度冠軍甜度高達12.5度，轉換成水果甜度，就好比西瓜一樣甜。

金山區長廖武輝說，今年因疫情關係很多活動，包含千人控窯、星光窯等皆無法舉辦，但甘藷王競賽我們持續進行，今年有高達80件作品參賽，首先為重量王，重量王第一名為劉建菘先生，重量高達5460公克，遠勝於去年第一名2000多公克，相當不簡單，再來，造型組第一名為林朝聰先生，評審一致認為作品以帶著自然風蝕的美感及千瘡白孔的滄桑感具有樸拙之美得到最高分第一名，最後，甜度組第一名為沈宗賢先生，甜度達12.5度如同西瓜般的甜度。

評審老師表示，造形王的參賽數量最多，高達54顆，各個造型都很奇特，真的是費了一番腦力，而榮獲造形王的甘藷，帶著千瘡百孔的滄桑感與自然風蝕的美感，好似經過歷練的人生一般，寓意深遠。

金山區長廖武輝表示，金山甘藷王競賽舉辦至今年已經第六屆，每年都有不同的突破與亮點，期待透過一年一度的趣味競賽，農友們可以切磋交流讓地瓜質、量提升，也藉此來行銷金山甘藷，將金山甘藷的好滋味推廣出去。