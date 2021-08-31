三芝觀光新亮點 海上景觀平台像走進海中央
新北市三芝區觀光新亮點，位在淺水灣芝蘭公園的海上景觀平台近來完工，市長侯友宜特地前往視察，北海岸擁有綿長海岸線，新北市府推動青春山海線，如今從八里區到石門區途中，再加入三芝海上景觀平台的這個新景點，為青春山海線增添不少浪漫氣息。
新北市長侯友宜說，初見八里愛之船，熱戀淡水情人橋，情定三芝海上平台，婚約石門幸福鐘，民眾來到這邊不只是要拍照打卡，還要來尋找幸福、攜伴終老。
芝蘭公園是青春山海線重要節點，開闊的海景現在在海上平台的建設加持下，讓遊客有可以彷彿置身海中央的感覺，位在步道末端的景觀意象取名為同心，是一個大型閃亮婚戒的裝置，崁入晶亮剔透的玻璃水晶，在夕陽餘暉照耀下，格外浪漫動人。
新北市長侯友宜感謝立委洪孟楷向中央爭取1700萬，以及市議員鄭戴麗香及陳偉杰各200萬元建議款，與市府一同合力將海上景觀平台給建設起來，在海上平台的落成啟用後，勢必將會成為青春山海線的熱門造訪景點，也期許在疫情趨緩下，民眾可以在遵守防疫規定前提中，適度戶外休閒踏青，來到三芝海上平台走走，感受海洋與夕照的無限魅力。
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