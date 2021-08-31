偏鄉急救不落後 瑞芳獅子會捐新AED給衛生所

瑞芳區衛生所位處瑞芳市區，平時是瑞芳區民眾生病方便前往的醫療院所，最近衛生所內的AED因年限已到亟須汰換，瑞芳獅子會知道後，熱心公益立即捐贈一台AED給予衛生所進行替換，今(31)日瑞芳獅子會就前往衛生所進行捐贈儀式。

AED中文名稱是自動體外心臟去顫器，對於急救非常的重要，對於發生路倒或是一些心律不整或心臟停止的情況，AED在黃金急救時間內，就扮演非常了重要的角色，也是衛生所內不可或缺的重要配備。

瑞芳獅子會會長簡登輝表示，非常高興瑞芳獅子會的全體獅兄、獅姐，大家同捐助瑞芳衛生所一台AED，因為衛生所原本的AED年限已到需要汰換，這種儀器平常很少用到，但是也是非常緊急需要的東西，可挽救珍貴的生命，也非常感謝瑞芳衛生所給他們機會，為地方社區做社福活動。

瑞芳區衛生所主任麥可表示，衛生所的AED到期，這個儀器有急迫性的需求，瑞芳獅子會平時熱心公益，得知消息後立刻鼎力相助，一口答應進行捐贈，非常感謝瑞芳獅子會的幫忙，對衛生所的幫助非常的大。

AED平常雖然用不太到，但是卻是急救不可或缺的重要儀器，這次瑞芳獅子會全體獅兄、獅姐善心義舉共同捐贈，讓瑞芳衛生所能夠即時更換新的AED，衛生所也表示非常感謝，對所內的幫助非常的大。