新北民進黨團不滿第二預備金修記者室 市府：一勞永逸

新北市議會今日審議109年度總預算第二預備金使用情形，民進黨團不滿新聞局原編列30萬修繕記者室，最後卻動用350萬元整修，認為使用不當。新北市新聞局長張愛晶表示，記者室已有18年歷史，已不敷使用，若每年用30萬整修，恐連網路設備都做不好，考量到媒體工作專業需求，才動用第二預備金裝修。

新北市政府認為記者室使用多年，許多設備早已不敷使用，去年8月決定翻修，施工2個月後重新開放使用，除了有嶄新的開放空間，還設有獨立錄音室，同時也成為市府對外說明政策的地方之一。

新北市議員陳文治認為，新聞局原本只編列30萬元修繕，但最後卻動用350萬元的第二預備金來修繕，質疑此案沒有急迫性；新北市議員陳世榮則說，預算使用怎麼會膨脹10倍，若真的需求不足，應該提新計畫。

張愛晶說明，記者室已使用18年，內部設施相當老舊，尤其現在是網路世代，早就不敷使用，且若每年花30萬來整修，恐要連續整修多次，市府盼滿足媒體工作專業需求，才動用第二預備金，希望一勞永逸。