土城司法園區通過都審 明年辦理區段徵收

新北市土城彈藥庫遷移後，中央希望在該區規畫司法園區，新北市政府配合中央政策，辦理擴大土城都市計畫，內政部今天通過都市計畫委員會審議通過，取得司法園區、土城清水交流道用地，未來新北地檢署、新北地方法院、台北看守所都會進駐土城彈藥庫，另國道3號交流道用地將於2023年交付給交通部高公局開發。

土城彈藥庫周邊早期是軍事管制區，後來遷移後，解除禁建限制，加上在1952年設置的臺北看守所已有60多年歷史。政府希望能夠將該區整併成土城司法園區，並將台北看守所、新北地院、地檢署都遷至園區。

全案在2018年12月20日辦理公開展覽，並在2019年10月通過新北市都市計畫委員審議，內政部都市計畫委員會今日審議通過該案，全區面積達84.07公頃，其中區段徵收面積為64.84公頃。

該園區內的司法園區專用區為8公頃，可供新北地檢署及新北地院進駐，另外住宅區有14公頃、商業區5公頃，還有14公頃為機關用地，提供矯正機關遷入，15公頃則為國道3號高速公路用地；另外，園區內的德霖科技大學及部分公園、停車場用地、變電所等將不會有所更動。

新北市城鄉局綜合規劃科長張琬如表示，由於內政部審議後，有調整部分內容，所以市府年底會再辦一次公展，待內政部核定後，明年就會開始區段徵收；最主要的新北地檢署、新北地院遷移仍須中央規畫，至於國道交流道用地可於2023年就交付交通部。

張琬如補充，當初有民眾要求市府將土城和平路以南的非都市計畫土地能被排出開發範圍，市府評估後，決定不納入計畫範圍，將留給民眾繼續維持原本的農業使用。