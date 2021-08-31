議員質疑停車格收費增機車族負擔 北市：有配套

台北市政府宣布針對捷運松山新店線等站旁的機車停車格收取費用，台北市議員游淑慧質疑恐增加機車族負擔，北市停管處今天說，是基於使用者付費，且有推配套措施因應。

台北市政府交通局日前宣布，捷運松山新店線、文湖線、中和新蘆線在市中心站點周邊共1萬5900個機車格，自30日起陸續收取單次新台幣20元停車費，且將研議主要道路機車停車格收費標準。

但國民黨台北市議員游淑慧認為，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多民眾生計受影響，數據顯示，北市無薪假通報家數及人數都上升，北市府卻針對機車格收費，造成民眾負擔。

她指出，接獲市民陳情，北市府針對捷運站周邊停車格收費，初步估算，一年可能花費近5000元停車費，根本增加機車族負擔，停車格收費政策應暫緩。

北市停車管理工程處主任秘書王湮筑今天對此表示，基於使用者付費，才設置機車停車格收費政策，為避免增加民眾負擔，有推出許多配套優惠措施，像送貨、業務等行業需停車的駕駛人，可申請400元月票，且透過線上支付能折扣100元等。

王湮筑說，預定9月1日將推出機車轉乘優惠，只要機車族使用收費停車格，再轉搭捷運，透過悠遊付支付，就可折扣5元等優惠。