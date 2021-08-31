快訊

影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

南警追查中！3歲女童全身瘀傷送醫不治 生母、同居人皆否認虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆新北香魚川路跑一延再延 改到明年3月

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北香魚川路跑再度延期，延到明年3月12日。圖／取自旅跑新北臉書
新北香魚川路跑再度延期，延到明年3月12日。圖／取自旅跑新北臉書

近期國內疫情雖已趨緩，但考量防疫下，新北市觀旅局宣布，首屆新北香魚川路跑第2度延期至明年3月。觀旅局長蔣志薇表示，雖因疫情2度延期，但不會忘記跟跑友約定，相信大家持續做好防疫，一定能逐步回歸正常生活。

香魚川路跑路線沿著新店溪沿岸繞行整個碧潭風景區，因新店又稱香魚故鄉，也把此典故為賽事命名。

原定5月15日登場的賽事，因疫情爆發延到9月18日，如今市府考量跑者健康與防疫，決定二度延期到明年3月12日。觀旅局表示，疫情仍有許多變數，為避免跑者及工作人員暴露於潛在風險中才決定延期，已報名的人可選擇保留資格，或依規定退費，線上路跑參與組則如期辦理，於9月30日前都可以完成認證。

蔣志薇指出，首屆香魚川路跑因疫情二度延期，但不會忘記與跑友約定，秉持活動精神，希望跑友們能一起拉長防守陣線，等待明年起跑，相信大家持續做好防疫，定能逐步回歸正常生活，活動詳情可至活動網站查詢。

疫情 路跑

延伸閱讀

新北今年車禍死亡率增加 侯友宜盼盡快重啟區間測速

疫情前與舒緩後愛心不斷 這家人三度捐新北復康巴士

AIT處長孫曉雅來拜訪？ 侯友宜：長年都是新北好朋友

共同學區擬算帳 蔡炳坤：基於務實 不過要跟新北要這錢

相關新聞

新北今年車禍死亡率增加 侯友宜盼盡快重啟區間測速

新北市2021年1至6月交通事故死亡人數為123人，對比去年同期增加10人，幅度為8.8%。新北市長侯友宜表示，三級警戒...

首屆新北香魚川路跑一延再延 改到明年3月

近期國內疫情雖已趨緩，但考量防疫下，新北市觀旅局宣布，首屆新北香魚川路跑第2度延期至明年3月。觀旅局長蔣志薇表示，雖因疫...

全運會獎座發布典禮 退役網球國手盧彥勳受領勳章

全國運動會即將展開，新北市府今日在新莊體育館發布由「金獎」玻璃工藝家林靖蓉及國際設計師陳俊良打造的八大績優單位獎座及獎牌...

林口社宅9月1日起續租 租金維持6折以下

林口世大運選手村社會住宅自2018年釋出迄今，2500戶已全數出租，提供有租屋需求者實際且有效的照顧。因應首批住戶租約屆...

共同學區擬算帳 蔡炳坤：基於務實 不過要跟新北要這錢

雙北基於教育資源互惠，跨市交界12所學校開放為「共同學區制」，北市府發現設籍新北學子到北市就讀人數逐年增加，主張應各自負...

黃金博物館今起升級數位博物館 220公斤大金磚線上近看

因應疫情下的生活轉變，新北市立黃金博物館今天起推出升級版「數位博物館」，內容包括7項主題，民眾只要透過電腦、手機、平板等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。