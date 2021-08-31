首屆新北香魚川路跑一延再延 改到明年3月

近期國內疫情雖已趨緩，但考量防疫下，新北市觀旅局宣布，首屆新北香魚川路跑第2度延期至明年3月。觀旅局長蔣志薇表示，雖因疫情2度延期，但不會忘記跟跑友約定，相信大家持續做好防疫，一定能逐步回歸正常生活。

香魚川路跑路線沿著新店溪沿岸繞行整個碧潭風景區，因新店又稱香魚故鄉，也把此典故為賽事命名。

原定5月15日登場的賽事，因疫情爆發延到9月18日，如今市府考量跑者健康與防疫，決定二度延期到明年3月12日。觀旅局表示，疫情仍有許多變數，為避免跑者及工作人員暴露於潛在風險中才決定延期，已報名的人可選擇保留資格，或依規定退費，線上路跑參與組則如期辦理，於9月30日前都可以完成認證。

蔣志薇指出，首屆香魚川路跑因疫情二度延期，但不會忘記與跑友約定，秉持活動精神，希望跑友們能一起拉長防守陣線，等待明年起跑，相信大家持續做好防疫，定能逐步回歸正常生活，活動詳情可至活動網站查詢。