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新北今年車禍死亡率增加 侯友宜盼盡快重啟區間測速

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市今年1至6月車禍事故死亡率比去年同期還要高，市長侯友宜希望能盡快重啟區間測速。圖／新北市警察局提供
新北市今年1至6月車禍事故死亡率比去年同期還要高，市長侯友宜希望能盡快重啟區間測速。圖／新北市警察局提供

新北市2021年1至6月交通事故死亡人數為123人，對比去年同期增加10人，幅度為8.8%。新北市長侯友宜表示，三級警戒期間車流量少，民眾開車速度變快，事故嚴重性增加，其中北宜公路、新店環河路事故都增加7成，要求警察局加強執法，並向交通部確認區間測速設備問題，希望能盡快恢復平均速率科技執法。新北市交通局表示，經第三方確認，新北4處區間測速設備都沒有使用中國品牌，無資安疑慮，但警局仍須待交通部公文下來後才能重啟區間測速。

今年5月疫情爆發，三級警戒後路上車流大幅下降，但沒想到今年1至6月車禍事故死亡人數竟比去年還多，令人感到意外。

侯友宜表示，三級警戒期間車流量減少，開車、騎車速度都變快，事故嚴重性增加，像上週北宜公路就發生2起機車過彎超速失控死亡事故，另外，新北市區間測速平均速率執法暫停後，北宜公路跟新店環河路事故也增加7成，這都跟速度有關。

侯友宜說，他已要求新北市警察局派員加強執法，另外也要盡快向交通部確認區間測速設備問題，希望盡快恢復區間平均速率科技執法。

新北市交通安全科長林昭賢指出，新北市共有4處設有區間測速設備，包括北宜公路、台64快速道路、新店環河路、萬里隧道，之前因為資安疑慮引發爭議，暫停使用。

林昭賢表示，交通部已於7月9日召開「區間平均速率執法設備資安檢測方式討論會議」，新北市也已經明確告知經第三方檢測後，新北的區間測速設備並沒有使用中國品牌，沒有資安疑慮。不過目前仍須等交通部再擇期召會，正式發布公文後，才能重啟新北4處區間測速。

新北市區間測速經第三方檢測都無中國資安問題，現在就待交通部公文下來，便能重啟。圖／新北市交通局提供
新北市區間測速經第三方檢測都無中國資安問題，現在就待交通部公文下來，便能重啟。圖／新北市交通局提供

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