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紀念台灣文化協會百年 首場走讀林獻堂榮光

中央社 / 台中31日電

為紀念台灣文化協會創立百年，台中市新文化協會規劃系列活動，第一場「走讀林獻堂榮光」將於9月18日登場，預計招收80名學員，9月1日起受理報名。

台中市新文化協會今天表示，1921年創立的台灣文化協會，是日治時期重要的文化啟蒙運動團體，成立大會中並推舉林獻堂為總理，這場活動將邀請大家來深度了解林獻堂，參訪其故居景薰樓、林獻堂博物館，並漫步林家花園。

「走讀林獻堂榮光」預計招收80名學員，新文化協會指出，9月18日當天上午在台中市明台高中集合，由專人解說、導覽林獻堂博物館，在充滿歷史風情的林家花園，見證當年舉辦夏季學校的五桂樓、飛觴醉月亭等景點。

活動中也要由明台高中老師帶領大家到林獻堂故居景薰樓、林獻堂童年讀書的蓉鏡齋等，一起來體會林獻堂的人格養成。

除了參觀景點外，新文化協會指出，還邀請歷史學家李筱峰、李毓嵐，及林獻堂曾孫林承俊等人暢談林獻堂及台灣文化協會的歷史迴響。

台中市 明台高中 博物館

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