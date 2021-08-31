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疫情前與舒緩後愛心不斷 這家人三度捐新北復康巴士

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民眾王贊勳（右四）偕家人今捐贈1輛復康巴士給新北市政府。記者李成蔭／攝影
民眾王贊勳（右四）偕家人今捐贈1輛復康巴士給新北市政府。記者李成蔭／攝影

全家接連做公益！民眾王贊勳偕家人今捐贈1輛復康巴士給新北市政府，他表示，自己過去與家人及社團友人就捐過，家母最近也掛念疫情下為身障及長者付出，所以特別捐贈給幅員廣大、需求也大的新北；副市長劉和然也說，新北各區落差大，很多不同需求的人，謝謝王贊勳的捐贈，市府會做好後續維護，這就是官民合作很好的案例。

王贊勳在新北新莊新樹路從事螺絲製造，並擔任國際獅子會300B1區樂學協調長。他最早在104年時，以祖父母、父母及自己「前三代」為名，捐贈新北一輛復康巴士；接著在隔年新北市重陽獅子會授證43周年時，號召會內獅友合捐給新北一輛復康巴士。特別的是，王贊勳妹妹王雅玲也在今年三月捐贈一輛復康巴士給新北，而他則是在今日與家人一同捐贈一輛復康巴士給新北，上午由劉和然代表受贈。

王贊勳表示，自己從去年7月到今年6月擔任協調長時，發現新北幅員廣大，身心障礙人口是全國最多、交通需求高，母親心中也一直掛念著，在疫情下能為身障及長者交通盡一分心力。

劉和然表示，新北不只幅員大，落差也很大，有很多不同需要被照顧的人，這次謝謝王贊勳一家人，本土疫情爆發前是妹妹捐，本土疫情趨緩後換成哥哥找家人一起捐，加上今天這一台就是622台了，市府也會做好後續相關維護，這就是政府與民間的合作，真的很謝謝每位捐贈者。

市議員王威元也說，自己與王贊勳是同期不同區的會長，他都常找對方來新北做捐贈，也很謝謝王贊勳每次都出錢出力，包含三重29街改造，以及青少年暑期活動等。

民眾王贊勳今日與家人一同捐贈一輛復康巴士給新北，上午由副市長劉和然代表受贈。記者李成蔭／攝影
民眾王贊勳今日與家人一同捐贈一輛復康巴士給新北，上午由副市長劉和然代表受贈。記者李成蔭／攝影
副市長劉和然（右三）回贈紀念品及感謝狀給王贊勳（右二），市議員王威元也陪同（左二）。記者李成蔭／攝影
副市長劉和然（右三）回贈紀念品及感謝狀給王贊勳（右二），市議員王威元也陪同（左二）。記者李成蔭／攝影

巴士 疫情

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