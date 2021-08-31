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全運會獎座發布典禮 退役網球國手盧彥勳受領勳章

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
盧彥勳(中)到場參加獎座發布典禮，並接受侯友宜(左)頒贈的勳章。記者張睿廷／攝影
盧彥勳(中)到場參加獎座發布典禮，並接受侯友宜(左)頒贈的勳章。記者張睿廷／攝影

全國運動會即將展開，新北市府今日在新莊體育館發布由「金獎」玻璃工藝家林靖蓉及國際設計師陳俊良打造的八大績優單位獎座及獎牌，主辦單位還邀請在奧運殿堂退休的網球國手盧彥勳參與活動，並由市長侯友宜為他配掛榮譽勳章。侯友宜表示，運動獎牌與獎座象徵無限的光榮，代表運動選手一生的付出。

侯友宜為表示對運動員的敬意，特別邀請盧彥勳到場，為他配掛全運會首創的「勳章」，代表對運動員的重視以及尊崇，希望讓每位在賽場上展現十年功的選手都能享受到桂冠式的加冕榮耀。

侯友宜表示，運動員是運動場上唯一的主角，「台上三分鐘，台下十年功」，為了表彰對運動員，此次的110年全國運動會每位獲獎選手除了獎牌外，還可以獲得一組講座，取代過去的吉祥物娃娃，這個獎座是由陳俊良以賽會LOGO「女王頭」為主題整合設計的，另還會有一個大會專屬的勳章。

侯友宜說，除選手個人表現外，全運會中還有頒發團隊最高榮耀的八大績優單位獎座，今年的講座的創作匠心獨具，透過金獎工藝師之手，宛如藝術品般精緻尊貴，相信各縣市都會卯足全勁拚講座，他自己也希望能將「總統獎」留在新北。

林靖蓉表示，很開心這次能參與製作八大績優單位獎，玻璃工藝的創作往往做到汗流浹背，需要一氣呵成，很像運動員在場上拚搏的瞬間，完美的展現成功背後需要無數反覆練習的精神。

陳俊良說，獎牌設計的靈感延續「女王頭」意象，融合大會精神精神標語「隨時上場」來整合設計，希望每位在全運會得獎的選手都能像英雄一樣，獲得至高無上的表揚。

新北市今日在新莊體育館舉辦講座發布典禮，公開設計師製作的精美獎座。記者張睿廷／攝影
新北市今日在新莊體育館舉辦講座發布典禮，公開設計師製作的精美獎座。記者張睿廷／攝影

侯友宜 女王頭

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